Sutivan slavi Sv. Roka – zaštitnika mjesta uz misu, procesiju, limenu glazbu i koncert Dražena Zečića te duo Matko i Brane

Sutivan na otoku Braču sredinom kolovoza postaje središte duhovnosti, tradicije i zabave, kroz trodnevni program koji spaja crkvena slavlja i nezaboravne večeri na rivi.

Slavlje započinje 14. kolovoza nastupom klape Sebenico ispred šimatorija Župne crkve. Dan kasnije, 15. kolovoza, Sutivan obilježava blagdan Velike Gospe – svečanom misom i popodnevnom procesijom kroz mjesto. Veliko finale tradicionalnog malonogometnog turnira, koji se u Sutivanu igra već više od četrdeset godina, uz bogat popratni program održati će se na igralištu Bunta.

Vrhunac trodnevnog programa stiže 16. kolovoza na blagdan Sv. Roka, zaštitnika Sutivana. Dan započinje u 7 sati ujutro kratkom misom i čitanjem svečeva života ispred crkve sv. Roka, a potom procesijom do Župne crkve. U 18 sati ispred Župne crkve održat će se svečana sveta misa koju predvodi biskup Don Ivan Jurin, kancelar biskupije, uz pucanje sutivanskih topova.

Nakon procesije, na rivi će domaće i goste zabaviti limena glazba BRASSĆUTA iz Pučišća, a potom slijedi odmor i priprema za večernji koncertni spektakl. Od 21 sat atmosferu će podignuti Dražen Zečić, a fešta će se nastaviti uz Matka & Branu do kasno u noć. Spektakularni tradicionalni vatromet u 23 sata zaokružit će večer slavlja.