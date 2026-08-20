Sutivan ovog petka u znaku smijeha: U Ljetno kino stiže komedija „Džaba je najskuplje“

Sutivan ovog petka donosi još jednu zanimljivu večer u sklopu ljetnog programa. U Ljetnom kinu Sutivan 21. kolovoza bit će izvedena komedija „Džaba je najskuplje“, nastala prema motivima farse „Majstor“ Vanče Kljakovića.

Pred sutivansku publiku izlaze Faris Pinjo i Konstantin Haag, koji će se pobrinuti za večer ispunjenu humorom i dobrom atmosferom.

Predstava počinje u 21 sat, a organizatori pozivaju mještane i goste da petak provedu uz kazalište i smijeh pod ljetnim nebom.