ŠUTINA KAZNENA PRIJAVA ‘Puljak nije osigurao sredstva za gradnju čak tri garaže u Splitu, a novac je isplaćivao nenamjenski, s drugih stavki’

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta prijavio je 14. studenoga 2025. godine Ministarstvu financija RH bivšeg gradonačelnika Splita Ivicu Puljka zbog kršenja Zakona o proračunu, izbjegavanja zakonskih obveza i načela transparentnog i zakonitog poslovanja. Tako je prvi put u splitskoj povijesti jedan gradonačelnik prijavio svoga prethodnika zbog nepravilnosti i izostanka osiguranja odgovarajućih izvora financiranja u započetoj realizaciji važnih gradskih investicijskih projekata. Ali i zbog drugih stavki, poput osiguranja plaća zaposlenika u gradskih tvrtkama i komunalnog održavanja, piše Nacional.

„Kada se zbroje sve stavke za koje bivši gradonačelnik Puljak nije osigurao planirana sredstva u proračunu, a nije ih osigurao ni daljnjim rebalansom, dolazimo do zabrinjavajuće brojke od 41 milijun eura. Svakako su najveća stavka preuzete obveze izgradnje čak triju javnih garaža, sklapanjem ugovora o izvođenju radova s trima različitim tvrtkama, a da prethodna vlast i gospodin Puljak za to nisu osigurali izvore financiranja, prvenstveno kreditiranjem“, Nacionalu je otkrio sugovornik blizak splitskom HDZ-u i aktualnom gradonačelniku Splita Tomislavu Šuti. „Dakle, radi se o sklapanju ugovora o izgradnji triju, a ne jedne javne garaže, one u gradskom kotaru Sućidru, kako se posljednjih dana spominjalo u javnosti. Za tri garaže, u gradskim kotarevima Sućidar, Ravne njive i Trstenik, gradska vlast pod vodstvom Ivice Puljka i stranke Centar sklapanjem ugovora s izvođačima preuzela je obaveze oko izvođenja radova u vrijednosti 23,9 milijuna eura, a da pritom ta sredstva nisu osigurana u gradskom proračunu. Ali su obaveze izvođačima nenamjenski isplaćivane s drugih stavki proračuna. Očigledno je da su gradonačelnik Puljak i suradnici, ugovaranjem i izgradnjom ovakve gradske infrastrukture i kupališnog kompleksa Žnjan, od proljeća 2024. do proljeća 2025. godine, bili sasvim sigurni da će na izborima u svibnju 2025. osvojiti drugi mandat u upravljanju gradom i tek nakon toga rebalansom gradskog proračuna mirno osigurati novac kojim bi se pokrile investicije u javne garaže i dodatne radove na Žnjanu. No izbornim porazom Ivice Puljka takav im se plan nije realizirao, pa su nepravilnosti u korištenju proračuna sada izašle na vidjelo“, istaknuo je Nacionalov sugovornik.

Prošlog tjedna u Gradskom vijeću Splita nije prihvaćen rebalans gradskog proračuna koji je ponudio gradonačelnik Tomislav Šuta, u kojem su, na poticaj uznemirenih gradskih službi, bili sadržani i svi započeti, ali financijski nepokriveni infrastrukturni projekti koje bivši gradonačelnik Puljak i suradnici nisu uvrstili u gradski proračun. Ali za koje su, prema tvrdnjama Nacionalova sugovornika, s drugih stavki proračuna, nenamjenski i sukcesivno, plaćanjem po fazama gradnje, isplaćivane obveze prema izvođačima radova. Posebno prema Strabagu, koji gradi veliku javnu garažu u Perivoju Ane Roje, u gradskom kotaru Sućidar. Gradnja garaže u Perivoju nazvanom po najvećoj i slavnoj splitskoj i hrvatskoj balerini, koja je u poodmakloj fazi, izašla je na vidjelo jer je na spomenutoj sjednici Gradskog vijeća gradonačelnik Šuta pokrenuo postupak i proceduru za osiguranje kredita kod HBOR-a. Šutin poziv vijećnicima Centra da u Gradskom vijeću prihvate i izglasaju rebalans proračuna, nije urodio plodom. Vijećnici Centra glatko su ga odbili, nakon čega je Šuta ostvario prijetnju da će Ivicu Puljka prijaviti mjerodavnim institucijama za nepravilnosti u korištenju gradskog proračuna u svom mandatu.

Izgradnja garaže na Sućidru, u Perivoju Ane Roje, koštat će 13,1 milijun eura. Ugovor o izgradnji potpisan je sa Strabagom u veljači 2025. godine. Garaža kapaciteta 600 parkirnih mjesta raspoređenih na četiri etaže, na čijem krovu će biti sportski sadržaji s pratećim prostorima i dječje igralište, a u prizemlju tržnica i reciklažni centar, prema upravo usvojenoj Odluci o zaduživanju Grada Splita za izgradnju, gradit će se zaduživanjem Grada Splita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) uzimanjem namjenskog dugoročnog kredita na 25 godina za financiranje kapitalnog projekta u iznosu od 9,5 milijuna eura, tek nakon dobivene suglasnosti Vlade RH. Kredit bi trebao sadržavati dio otpisa glavnica, a financirat će se europskim bespovratnim sredstvima.

„Ostaje nejasno zašto Puljkova uprava već nije donijela takvu odluku o zaduživanju i kreditom pokušala zatvoriti financiranje makar ove najveće gradske garaže. Izvor financiranja i krediti za financiranje triju garaža, koje je u svojem mandatu pripremio još bivši gradonačelnik Andro Krstulović Opara, nikada nisu zaključeni niti su njihove procedure pokrenute“, naglašava naš izvor blizak HDZ-u i aktualnom gradonačelniku Tomislavu Šuti.

Kreditom HBOR-a Grad Split osigurat će dovršenje gradnje garaže u Perivoju Ane Roje i plaćanje troškova gradnje tvrtki Strabag, koja bi u protivnom mogla odustati od posla, blokirati i tužiti Grad Split. No što će se dogoditi s još dvjema garažama, za čiju izgradnju je administracija Ivice Puljka dogovorila posao s dvjema građevinskim tvrtkama? Za izgradnju garaže u gradskom kotaru Ravne njive, koja će koštati 5,6 milijuna eura, ugovor je u svibnju 2024. godine potpisan s tvrtkom MP Beton, dok je izgradnja u Papandopulovoj ulici, u gradskom kotaru Trstenik, ugovorena u travnju 2024. godine s tvrtkom Lavčević. Njezina izgradnja koštat će 5,2 milijuna eura. Dakle, izgradnju triju javnih garaža bivši gradonačelnik ugovorio je za ukupno 23,9 milijuna eura koji uopće nisu bili u gradskom proračunu, njena bi se realizacija plaćala s drugih stavki proračuna te bi se „pokrila“ novim rebalansom gradonačelnika Puljka ove jeseni da je on pobijedio na ovogodišnjim lokalnim izborima. To isto je gradskim vijećnicima Centra i Marijani Puljak svojim rebalansom prije nekoliko dana ponudio gradonačelnik Tomislav Šuta. Centar, a za njim iz solidarnosti i ostali članovi oporbe u Gradskom vijeću, taj su prijedlog odbili, piše Nacional.

Postavlja se pitanje zašto su vijećnici Centra odbili glasati za rebalans proračuna koji eliminira ili poništava njihove „repove“? Ako se radi o „principijelnom“ odbijanju bilo kakve suradnje s HDZ-om Tomislava Šute, onda će se ta principijelnost svakako pokazati i na neizglasavanju novog gradskog proračuna, što će onda voditi raspisivanju novih lokalnih izbora za Gradsko vijeće Splita. Vrlo je dvojbeno bi li se u ovom trenutku tako nešto isplatilo Centru, SDP-u, Kerumovom HGS-u, ali je svima jasno da HDZ, što se toga tiče, u Splitu može biti miran.

Iz Šutina tabora tvrde: ‘U gradskom proračunu nedostaje 41,2 milijuna eura iz Puljkova mandata’

Ivica Puljak nam je rekao da je gradnja garaže u zapuštenom Perivoju Ane Roje, problem star desetljećima. „To je projekt o kojem se govori i koji se planira godinama. Zato je smiješno govoriti da je to bio predizborni adut Centra za ovogodišnje lokalne izbore“, iznio je Ivica Puljak potpuno suprotnu verziju priče od one Nacionalova sugovornika bliskog HDZ-u i gradonačelniku Šuti. “Kada su svi odustali, mi smo krenuli u formiranje parcele i traženje izvođača radova. To je veliki posao. To što je Tomislav Šuta najavio da će me prijaviti za kršenje Zakona o proračunu, nikad se do sada nije dogodilo. Ali, molim, neka prijavi, jer tako prijavljuje i sebe! To je njegov proračun. Sve što je vezano za garaže, već je u rebalansu proračuna koji je Tomislav Šuta donio u rujnu ove godine, a Gradsko vijeće prihvatilo. I zato je ovaj proračun njegov, a ne moj”, istaknuo je bivši gradonačelnik Ivica Puljak.

Iz ureda gradonačelnika Šute oštro su demantirali Puljkove izjave da je gradnja garaže na Sućidru uvrštena u rebalans gradskog proračuna u rujnu ove godine: „U rebalans u rujnu uvršteni su samo troškovi i mjere za sanaciju Park šume Marjan nakon ovoljetnog nevremena, i tri mjere: za besplatne udžbenike, besplatni javni prijevoz učenika i studenata i besplatne udžbenike za predškolce. Tada se još uopće nije znalo za nepravilnosti u pogledu financijskih konstrukcija za brojne projekte i ugovore o izvođenju triju javnih garaža za koje nisu osigurani izvori financiranja.“

U svojoj prijavi Ministarstvu financija gradonačelnik Šuta nije otkrio i prijavio samo nepravilnosti oko uvrštavanja triju investicijskih projekata u gradski proračun. „Osim navedenih 23, 9 milijuna eura, vezanih uz izgradnju triju garaža, utvrđeno je da je uprava grada s Puljkom potpisala Aneks za dodatne radove na kompleksu plaže Žnjan, u iznosu od 4,7 milijuna eura, koji nisu bili planirani. Prvotno je sklopljen Ugovor na 45 milijuna eura i radovi su izvedeni. S dodatnim radovima na Žnjanu, ukupni investicijski troškovi kojih nema u proračunu grada i za koje nisu osigurana sredstva, penju se na 28,6 milijuna eura“, istaknuo je Nacionalov sugovornik.

„Kada se tome dodaju sklopljeni kolektivni ugovori za plaće zaposlenika, za koje nisu planirana sredstva u proračunu, taj se iznos povećava još za 9,6 milijuna eura. Zato zasad možemo kazati da u gradskom proračunu ukupno nedostaje čak 41,2 milijuna eura za koje u mandatu Ivice Puljka nisu osigurani odgovarajući izvori financiranja“, zaključio je Nacionalov sugovornik.