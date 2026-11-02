Šutin suradnik nudio opremu Hrvatskom domu? Tahirbegović otkrio detalje sastanka: "Uputio sam ga na natječaj"

Slaven Tahirbegović, zamjenik ravnateljice Hrvatskog doma Split, obratio se danas splitskim gradskim vijećnicima na tematskoj sjednici Gradskog vijeća posvećenoj takozvanoj "Šutinoj Fimi mediji". Riječ je o sjednici sazvanoj zbog sumnji koje je oporba iznijela u vezi s poslovanjem tvrtki povezanih s Antonijem Nikolićem, suradnikom splitskog gradonačelnika Tomislava Šute.

Tahirbegović je iskoristio priliku kako bi javno iznio svoju verziju događaja i objasnio okolnosti sastanka s Nikolićem, o kojem se proteklih tjedana pisalo u medijima. Zanimljivo je da je Tahirbegović bio jedini od brojnih pozvanih izlagača, među kojima su bili predstavnici gradskih ustanova, poduzeća i suradnici Antonija Nikolića, koji se odazvao pozivu na sjednicu. "Došao sam se obratiti vezano uz cijelu priču oko Nikolića i firme. Prvo bih htio naglasiti jednu stvar koja je po meni strašno važna. Meni se ovdje dogodilo da mi se od jedne benigne stvari dodatno zakomplicirao život", poručio je Tahirbegović.

"Novinara nikada nisam upoznao, komunicirali smo samo mailom"

Posebno se osvrnuo na ranije medijske objave, odnosno tekst novinara s portala Telegram. "Novinara osobno ne poznajem. Nikada ga nisam ni vidio ni čuo, niti smo razgovarali. Cijela komunikacija bila je jedan mail s dva i pol pitanja. Na taj mail odgovorio sam u svojstvu zamjenika ravnateljice Hrvatskog doma Split, koja je na porodiljnom dopustu. Radim kao ravnatelj po ovlaštenju", objasnio je. Prema njegovim riječima, jedno od novinarskih pitanja odnosilo se na to je li u uredu ravnateljice održan sastanak s Antonijem Nikolićem, što je potvrdio. "Pitanje je bilo jesmo li imali sastanak u uredu ravnateljice s gospodinom Antonijem Nikolićem. Odgovorio sam da jesmo. Sljedeće pitanje bilo je koja je bila tema sastanka. Rekao sam da nam je gospodin Nikolić došao objasniti da već ima opremu na Prokurativama i da nam, budući da radimo Splitski festival, može ponuditi tu opremu", ispričao je Tahirbegović.

"Pitao sam ga u čije ime govori. Rekao je da predstavlja RDI Production"

Tahirbegović je zatim detaljno opisao kako je Hrvatski dom pristupio organizaciji i nabavi opreme za festivalska događanja. "Mi smo, u dogovoru s Gradom, odlučili objediniti nabavu kako bismo smanjili troškove. Radilo se o 11 koncerata na tri različite lokacije, u Galeriji Meštrović, na Prokurativama i Peristilu. Pitao sam Nikolića u čije ime govori, a on mi je odgovorio da nastupa u ime privatne tvrtke RDI Production", kazao je.

Pojasnio je i postupak prikupljanja ponuda. "Poslali smo upite na devet adresa u Hrvatskoj i Sloveniji, ozbiljnim tvrtkama koje se bave najmom opreme. Zaprimili smo osam ponuda. Na temelju tih ponuda, a tablicu ima i Grad Split, određen je budžet našeg festivala", rekao je. Naglasio je kako je Nikolića uputio na službeni postupak nabave. "Uputio sam ga da se može javiti isključivo na javni natječaj koji ćemo objaviti. Kada smo objavili natječaj, imali smo precizno definirane tehničke zahtjeve izvođača. Procijenjenu vrijednost nabave odredili smo na temelju najniže zaprimljene usporedne ponude, uz povećanje od približno deset posto zbog razlika u tehničkim zahtjevima", objasnio je.

Prema njegovim tvrdnjama, tvrtka RDI Production na kraju se nije ni javila na natječaj.

Oštro kritizirao novinara: "To je po meni podlo i pokvareno"

Tahirbegović se potom ponovno vratio na način na koji je njegov slučaj predstavljen u medijima, izrazivši nezadovoljstvo novinarskom interpretacijom njegovih odgovora. "To što je napravio novinar po meni je podlo i pokvareno. Napisao je da je čelnik javne ustanove, kada smo ga pitali, odlučio javno progovoriti. A što sam ja imao progovoriti? Sve što sam vam sada ispričao već sam napisao u odgovoru, samo sažeto, u dvije ili tri rečenice", poručio je.

Na kraju je još jednom naglasio da ranije nije poznavao Nikolića te da je njihov kontakt bio iznimno kratak.

"Antonija Nikolića upoznao sam tada, na tom sastanku koji je trajao pet ili šest minuta. Nakon toga više se nikada nismo vidjeli. To je sve što imam za reći. Što se tiče Hrvatskog doma Split, imamo cjelokupnu dokumentaciju i sve radimo na svoj način", zaključio je Tahirbegović.

Što je ranije objavio Telegram o Tahirbegoviću i Nikoliću?

Podsjetimo, portal Telegram ranije je objavio istraživački tekst o poslovnim aktivnostima Antonija Nikolića, suradnika splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, u kojem se spominjao i njegov sastanak s predstavnicima Hrvatskog doma Split. Prema tadašnjim navodima Telegrama, Nikolić je predstavnicima te javne ustanove ponudio usluge tvrtke RDI Production u vezi s tehničkom opremom za Splitski festival. U tekstu je navedeno da je Slaven Tahirbegović potvrdio održavanje sastanka, ali i da je Nikolića uputio na službeni postupak javne nabave.

Nakon objave Tahirbegović je reagirao na način na koji su njegove izjave i okolnosti sastanka predstavljene u medijima. Istaknuo je da novinara nikada nije osobno upoznao te da se njihova komunikacija odvijala isključivo elektroničkom poštom. Njegov odvjetnik Vinko Ljubičić također je reagirao, upozorivši na štetu koju su, prema njegovu stajalištu, medijske objave nanijele Tahirbegoviću, uz mogućnost poduzimanja daljnjih pravnih koraka.