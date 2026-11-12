„Šuti muški“: O čemu muškarci najteže govore? U Splitu se otvara tema o kojoj se prečesto šuti

O čemu muškarci ne govore kada je riječ o mentalnom zdravlju? pitanje je u središtu panel rasprave „Šuti muški“, koja će se održati 24. studenoga 2026. godine u 12 sati u Sveučilišnoj galeriji u Splitu.

Cilj panel rasprave je otvoriti prostor za iskren i konstruktivan razgovor o mentalnom zdravlju muškaraca, društvenim očekivanjima, preprekama u izražavanju emocija i traženju pomoći te važnosti međusobne podrške.

O važnosti ove teme govorit će ugledni stručnjaci i javne osobe prof. dr. sc. prim. Boran Uglešić, dr. med., psihijatar, prof. dr. sc. Darko Hren, psiholog i psihoterapeut, Luka Bazina, potpredsjednik Udruge Feniks za promociju mentalnog zdravlja, Duje Mihovilović, osnivač platforme Serenity, te Krešo Bengalka, glazbenik.

Događaj organizira Odsjek za savjetovanje i podršku Sveučilišta u Splitu povodom obilježavanja mjeseca muškog zdravlja, uz poruku kako je otvoren dijalog važan korak prema društvu u kojem briga o mentalnom zdravlju nije znak slabosti, već odgovornosti prema sebi i drugima.