Šutalo prokomentirao ovacije s tribina i svoj budući napredak

Hajduk je danas s početkom od 21 sat igrao protiv Žalgirisa na Poljudu uzvratnu utakmicu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a slavili su Splićani uvjerljivom pobjedom od 4:0. Bijeli će igrati protiv poljskog Rakówa u play-offu Konferencijske lige.

Na novinarska je pitanja nakon susreta odgovarao krilni napadač Hajduka Anđelo Šutalo.

Koliko ste zadovoljni ovim?

Jako sam zahvalan, Bogu hvala, idemo dalje i dat ćemo sve od sebe.

Kako je to izgledalo od prve minute?

Odlično, ogromna podrška s tribina, igrači su dali svoj maksimum, rezultat govori sam za sebe.

Dajete dosta samopouzdanja u igri...

Ekipa mi dosta pomaže u tome, daju mi podršku.

Dobili ste velike ovacije s tribina...

Da, zahvalan sam navijačima na tome i nadam se da ću im moći pružiti još takvih trenutaka da podržavaju ne samo mene nego i cijelu ekipu.

Čini se kao da još možete napredovati?

Da, ovo je moja prva seniorska sezona, mogu još napredovati, ima dosta prostora i stvari za napredak.

Što trener kaže na Vas?

To morate pitati njega, hahaha. Ja sam zadovoljan njime, ali i svima u Klubu.

Svi gledaju prema Rakowu. Može li Hajduk napraviti taj iskorak?

Idemo utakmicu po utakmicu, iduća je Gorica. Idemo postepeno i polako, sve će doći u svoje vrijeme.