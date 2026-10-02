Šutalo je šutirao svoj prvi gol za Hajduk: "Osjećaj je fenomenalan"

Hajduk je pobijedio Croatiju Zmijavci 3:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj pred oko 2000 gledatelja na stadionu ŠRC Marijan Šuto Mrma.

Golove za momčad Gonzala Garcije zabili su Marko Livaja u 23., Anđelo Šutalo u 53. te Peter Nnaemeka Ugwuodo u 87. minuti. Šutalo je dao izjavu nakon svog prvog gola za Hajduk, otkad je došao ovog ljeta.

"Osjećaj je fenomenalan. Hvala na čestitkama. Bila je ovo teška utakmica. Bilo je dosta prostora na krilnim pozicijama pa smo tamo odigravali. Prošla je jedna duga lopta iz zadnje linije na mene i tako je pao gol", rekao je 20-godišnji krilni napadač.

"Teren je odličan, a i Croatia je ozbiljna ekipa. Imali su svoje prilike. Nismo im dali da ih iskoriste. Mi smo svoje iskoristili. Spremni smo za nastavak sezone i nadamo se pobjedama", zaključio je Anđelo Šutalo.