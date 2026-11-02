Šuta žestoko uzvratio Ivoševiću na sjednici o "splitskoj Fimi mediji": "Bit će zanimljivo vidjeti koje su tvrtke povezane s vama"

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta na tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, posvećenoj slučaju koji je oporba nazvala "Šutina Fimi medija", odbacio je optužbe o pogodovanju tvrtkama povezanima s njegovim suradnicima. Poručio je kako se svi postupci javne i jednostavne nabave provode u skladu s propisanim procedurama te ustvrdio da se osobno nikada nije miješao u odabir izvođača. Istodobno je uzvratio bivšoj gradskoj vlasti, prozvavši je zbog načina dodjele poslova i zapošljavanja tijekom prethodnog mandata. Sjednica je sazvana na inicijativu nezavisnog gradskog vijećnika s liste Centra Bojana Ivoševića, koji je otvorio pitanje poslovnih odnosa Grada Splita, gradskih ustanova i tvrtki povezanih s gradonačelnikovim suradnikom Antonijem Nikolićem.

"Nikada se nisam miješao u postupke javne nabave"

Šuta je u svojem izlaganju naglasio kako gradska uprava, gradska poduzeća i ustanove kontinuirano provode velik broj postupaka nabave te odbacio bilo kakvu osobnu uključenost u njihovo provođenje. "Stava sam da se sve javne i jednostavne nabave u Gradu Splitu moraju provoditi sukladno pravilnicima i procedurama. Tako se postupalo i u ovim slučajevima. Nikada se ne miješam u same postupke javne nabave. Na stotine nabava kontinuirano se provodi u Gradu Splitu, gradskim poduzećima i ustanovama, a ja nikada nikoga nisam zvao kako bih u bilo što intervenirao", poručio je Šuta. Odbacio je i tvrdnje o povezanosti pojedinih narudžbenica s pogodovanjem određenim tvrtkama. "Apsolutno odbacujem sve teze o našem sudjelovanju u takvim postupcima i povezivanju s narudžbenicama i uslugama koje su obavljene", kazao je gradonačelnik.

Uzvratio bivšoj vlasti: "I u vašem mandatu događale su se zanimljive stvari"

U nastavku izlaganja Šuta se osvrnuo na poslovanje Grada Splita tijekom prethodne vlasti, ustvrdivši kako su određene tvrtke i ranije surađivale s Gradom. "Riječ je o tvrtki koja je kontinuirano radila za Grad Split i ranije, a sada se javlja na javne pozive. Pogledao sam kako su se stvari događale prije i tu ima dosta zanimljivih stvari iz vašeg mandata, odnosno načina na koji su se određeni poslovi dodjeljivali bez javnih poziva", rekao je Šuta.

Poručio je kako će se tijekom rasprave otvoriti i pitanja pojedinih tvrtki za koje tvrdi da su povezane s predstavnicima bivše gradske vlasti. "Bit će zanimljivo vidjeti koje su tvrtke dobivale poslove, na koji način i u kojem razdoblju. Riječ je o ljudima koji su, prema informacijama koje sam dobio, itekako povezani s vama", ustvrdio je gradonačelnik.

"Nije riječ o fiktivnim uslugama"

Govoreći o narudžbenicama koje su se našle u središtu rasprave, Šuta je naglasio da su usluge, prema njegovim tvrdnjama, doista izvršene. "Usluge su obavljene i javno su dostupne. Ni u jednom trenutku nije bilo govora o tome da usluge nisu izvršene, tako da se ne može govoriti o bilo kakvim fiktivnim uslugama", rekao je. Gradonačelnik je cijelu raspravu ocijenio političkim pitanjem, a potom otvorio i temu poslovanja Park-šume Marjan te zapošljavanja tijekom prethodne gradske vlasti.

Šuta je podsjetio na slučaj Lipova gaja i postupke nabave povezane s Javnom ustanovom za upravljanje Park-šumom Marjan, ustvrdivši da su se u prethodnom mandatu određene odluke donosile mimo propisanih procedura. "Podsjetit ću vas na Lipov gaj i gospodina Marinića, na to kako se iz elektroničke komunikacije moglo vidjeti da ste nalagali postupanja mimo procedure i kako su izvođači praktički već bili dogovoreni", kazao je Šuta.

Posebno se osvrnuo na zapošljavanje osoba zaduženih za odnose s javnošću, kao i na kadrovska rješenja u Tehnološkom parku. "Vidjeli smo kako ste zapošljavali određene ljude koji su i danas na plaćama. Govorimo o bruto iznosima većima od 5.600 eura. Pomnožite to s 12 mjeseci, pa sa svim godinama. Imamo i zaposlenike Tehnološkog parka koji su zapošljavani iz redova vaše stranke, na natječajima koje vi nazivate transparentnima", izjavio je gradonačelnik.

Prozvao Centar i zbog suradnje s komunikacijskom agencijom

U završnom dijelu dostavljenog izlaganja Šuta je spomenuo i tvrtku CTA komunikacije, tvrdeći da je i stranka Centar sudjelovala u njezinu angažiranju. "Moram vas podsjetiti da ste i vi kao politička stranka Centar sudjelovali u angažmanu CTL komunikacija. Danas smo mogli čuti od direktora kako su se određene fakture dogodile i koje su odbijene, ali i o ugovorima koje ste zaključivali s tom tvrtkom", rekao je Šuta.