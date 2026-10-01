Šuta žestoko udario na Ivoševića: "Nema primanja, ne radi i stoji na Zavodu. Neka se provjeri porijeklo imovine"

U splitskoj Banovini danas se održava tematska sjednica Gradskog vijeća posvećena noćnim klubovima i problemima noćnog života u centru Splita. Već prije početka sjednice bilo je jasno da će rasprava biti žestoka: inicijator sjednice Bojan Ivošević traži novo ograničenje usluživanja alkohola u noćnim klubovima, dok gradonačelnik Tomislav Šuta i vijećnik HDZ-a Josip Gojak tvrde da predloženo rješenje nije zakonito.

Materijale za tematsku raspravu predsjedniku Gradskog vijeća Igoru Stanišiću dostavio je nezavisni vijećnik s liste Centra Bojan Ivošević. Uz prijedlog izmjene Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata dostavljeni su izvješće o javnom savjetovanju i tekst važećih odredbi koje bi se mijenjale.

Ivošević: "Porazno je što danas imamo tematsku sjednicu"

Uoči početka sjednice Ivošević je dao izjavu medijima te poručio kako smatra poraznim što se o ovoj temi mora raspravljati na posebno sazvanoj sjednici. "Porazno je što danas imamo tematsku sjednicu, što je bilo pripremljeno za prošlu redovnu sjednicu. Izabrani smo od strane građana i zabrana rasprave nije u demokratskom duhu. Imamo 11 vijećnika, kad god nam se prohtije, možemo imati tematsku sjednicu", kazao je Ivošević.

Podsjetio je i na raniji pokušaj gradske vlasti da ograniči rad noćnih klubova u centru. "Pokušali smo zabraniti rad noćnih klubova u centru grada, ministar Tonči Glavina je srušio odluku i uputio Grad Split na rješavanje ovog problema. Danas na sjednici imat ćete predstavnike institucija koji zagovaraju probleme u centru grada Splita. Želimo da se o ovome raspravi, da se donese najvažnija odluka za Splićane", kazao je Ivošević. U obrazloženju prijedloga navodi se da je ranija odluka kojom se pokušalo ograničiti radno vrijeme noćnih klubova ukinuta presudom Visokog upravnog suda jer je utvrđeno prekoračenje ovlasti Gradskog vijeća propisanih Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti.

Noćni klubovi bi mogli nastaviti raditi, ali bez točenja alkohola

Novi Ivoševićev prijedlog ne predviđa zatvaranje noćnih klubova, nego ograničenje usluživanja alkoholnih pića.

Na određenom području centra zabranilo bi se usluživanje alkohola u objektima iz skupine "Barovi" koji ispunjavaju uvjete za rad noću nakon vremena do kojeg na istoj lokaciji smiju raditi objekti koji nemaju uvjete za noćni rad. Prema važećoj gradskoj odluci, noćni klubovi, noćni barovi i disco klubovi mogu raditi od 21 do 6 sati, isključivo u zatvorenim prostorima, a ugostitelj mora onemogućiti iznošenje pića radi konzumacije izvan objekta.

Predloženi obuhvat nije ograničen samo na najužu staru gradsku jezgru. Zona bi bila omeđena Obalom kneza Branimira od raskrižja s Uvalom Baluni, Trumbićevom obalom, Tomića stinama, Šperunom, Ban Mladenovom, Ulicom bana Josipa Jelačića, Matošićevom, Ujevićevom poljanom, Svačićevom, Manđerovom, Bihaćkom, Vukovarskom do Tolstojeve, Tolstojevom, Zagrebačkom, Poljanom kneza Trpimira i Obalom kneza Domagoja do Gata sv. Duje.

Takav širi obuhvat uveden je nakon javnog savjetovanja, tijekom kojeg su građani tražili da mjera ne ostane ograničena samo na prvotno zamišljeno područje.

Šuta: "Neće biti stihije i nezakonitih odluka"

Gradonačelnik Tomislav Šuta prije sjednice iznio je potpuno drukčije stajalište te ustvrdio kako je prijedlog pravno problematičan. "Stava smo da su prijedlozi nezakoniti i dokaz svega toga jest činjenica da je prošla gradska vlast imala mogućnost nešto promijeniti. Poduzeo sam niz aktivnosti za rješavanje problema u centru grada. Nema novih otvaranja disco barova u samome centru Splita, fast foodova i slično. Postoji dobra volja da se nešto riješi", rekao je Šuta. Naveo je i da su pojačano angažirani zaštitari i komunalni redari. "Pojačano su radili zaštitari, komunalni redari, informacije pokazuju da nije bilo većih problema u centru grada. Kao saborski zastupnik predložio sam izmjene zakona vezane za prodaju alkohola. Ovo pokazuje da će ovo uroditi određenim rezultatima te ćemo s tom mjerom nastaviti i u idućoj godini", kazao je. Šuta je pritom poručio da gradska vlast neće donositi mjere za koje smatra da nemaju pravnu podlogu. "Neće biti stihije i nezakonitih odluka. Isključivo se u prethodnom mandatu govorilo i donosilo nešto što je bilo nezakonito, a ova stvar se mogla donijeti i u prethodnom mandatu", kazao je Šuta.

Gojak: "Vrlo je upitno koliko bi se ovakav prijedlog održao na sudu"

Slične dvojbe iznio je i gradski vijećnik HDZ-a Josip Gojak. "Ova je odluka na nezakonit način u prošlom mandatu mijenjana i stavljena je izvan snage. Članak na koji se vijećnik Bojan Ivošević poziva otvara dvojake pravne probleme", kazao je Gojak. Prema njegovu tumačenju, zakon Gradu ne daje mogućnost zoniranja na način predviđen prijedlogom. "Taj zakon uopće ne dopušta takvo zoniranje odluka. Ova odredba je poprilično široka i po našem tumačenju ovo nije pravno moguće. Očito se nekad prije razmišljalo u istom smjeru kakvom mi danas razmišljamo. Vrlo je upitno koliko bi se ovakav prijedlog odluke održao na sudu", rekao je.

"Ovakav prijedlog odluke je nezakonit i to bi donijelo određene posljedice za Grad Split", zaključio je Gojak.

Predlagatelj u obrazloženju navodi da je jedan od glavnih problema centra Splita u noćnim satima konzumacija alkohola iz trgovina i noćnih klubova. Kao posljedice se navode uriniranje i povraćanje na javnim površinama, fizički sukobi i vika u kasnim noćnim satima, što prema obrazloženju znatno utječe na kvalitetu života stanovnika centra. Javno savjetovanje o prijedlogu trajalo je od 28. ožujka do 27. travnja 2026. godine, a zaprimljena su tri obrasca s primjedbama i prijedlozima. Jedna grupa građana tražila je da se obuhvati i klub u Primi, dok je grupa stanara Geta u svojoj primjedbi navela probleme povezane s Centralom. Dio tih prijedloga prihvaćen je proširenjem obuhvata odluke.

Šuta na kraju pozvao na provjeru porijekla imovine

Pred sam kraj izjave gradonačelnik Šuta prešao je i na osobne prozivke. U dijelu izjave koji nam je dostavljen nije izričito navedeno na koga se njegove riječi odnose pa ih prenosimo kao Šutinu izjavu. "Gospodin hoda po gradu i nema primanja. Ja ne znam čovjeka koji je punoljetan, a u Republici Hrvatskoj imate mogućnost raditi bilo gdje, a on ne radi. On sve namjerno ignorira i stoji na Zavodu za zapošljavanje. Ja pozivam da se provjeri njegovo porijeklo imovine", kazao je na kraju gradonačelnik Šuta.