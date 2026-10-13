Šuta uzvratio Puljak i Ivoševiću na teške optužbe, prozvao bivšu vlast i otkrio što se događa s Poljudom

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta danas je komentirao niz aktualnih gradskih tema, među kojima su se posebno istaknule optužbe koje su na njegov račun iznijeli Marijana Puljak i Bojan Ivošević nakon tematske sjednice Gradskog vijeća o noćnim klubovima u središtu Splita. Šuta je odbacio tvrdnje o mogućem sukobu interesa te poručio da ne pruža nikakve financijske usluge, dok je za informacije o poslovanju tvrtke na koju se odnose oporbene prozivke uputio novinare na samu tvrtku.

Istodobno je branio poteze gradske vlasti u vezi s problemima buke, nereda i noćnog života u staroj gradskoj jezgri, ističući da je aktualna administracija već poduzela konkretne mjere.

Šuta o optužbama: "Nisam u nikakvom sukobu interesa"

Podsjetimo, nakon završetka tematske sjednice održane u ponedjeljak, 12. listopada, predstavnici Centra iznijeli su ozbiljne optužbe na račun splitskog gradonačelnika. Marijana Puljak javno je postavila pitanje je li tvrtka koja je ranije bila u Šutinu vlasništvu, a sada je, prema njezinim tvrdnjama, u vlasništvu njegove supruge, poslovala s noćnim klubovima u središtu grada.

Još oštriji bio je Bojan Ivošević, koji je ustvrdio da je Šuta primao novac povezan s noćnim klubovima te doveo u pitanje njegove motive prilikom odlučivanja o njihovoj regulaciji. Za takve tvrdnje na konferenciji za medije nisu predočeni dokazi.

Danas je Šuta odgovorio na te prozivke. "Nisam u nikakvom sukobu interesa, to sam već rekao. Ne dajem nikakve usluge što se tiče bilo kakvih financija. Ja ne znam tko i što pruža usluge u toj firmi, tamo postoje financijski savjetnici, slobodno se obratite firmi, nije na meni da govorim u njihovo ime", kazao je Šuta. Gradonačelnik je tako odbacio osobnu povezanost s pružanjem financijskih usluga, ali nije iznio pojedinosti o eventualnim poslovnim odnosima tvrtke s noćnim klubovima, što je bilo jedno od ključnih pitanja koje je otvorila oporba.

"Četiri godine imali su mogućnost nešto napraviti, a sada su se sjetili"

Šuta se osvrnuo i na zaključke tematske sjednice, tijekom koje se raspravljalo o problemima s kojima se suočavaju stanovnici stare gradske jezgre. Naglasio je da je aktualna gradska vlast poduzela niz aktivnosti kako bi se poboljšalo stanje, posebno tijekom turističke sezone.

"Vezano za tematsku sjednicu, mislim da ovdje treba iznijeti nekoliko činjenica. Kao gradska vlast poduzeli smo niz aktivnosti kako bi bio red. Ove godine zabilježen je bolji red, komunalni redari radili su do četiri sata ujutro, a za dogodine dogovaramo i druge mjere", kazao je Šuta. Pritom je kritizirao bivšu gradsku administraciju, koju smatra odgovornom za to što određeni problemi nisu riješeni ranije.

"Za ovo sve skupa pokazali smo odgovornost, ali žalosno je da su oni koji sada predlažu mjere i izmjene imali mogućnost pune četiri godine. Sada su se sjetili da postoje određene mogućnosti", poručio je.

Koji su prijedlozi Centra odbijeni, a što je Gradsko vijeće prihvatilo?

Tematska sjednica Gradskog vijeća završila je usvajanjem četiri zaključka koji se odnose na probleme noćnog života u povijesnoj jezgri Splita. Međutim, nije prihvaćen prijedlog Centra kojim se nastojalo ograničiti posluživanje alkohola u staroj gradskoj jezgri. Upravo je taj prijedlog bio jedan od glavnih razloga nezadovoljstva vijećnika Centra.

Marijana Puljak nakon sjednice ustvrdila je da je njihov prijedlog zakonit te da gradska većina njegovim odbijanjem nije odgovorila na zahtjeve stanovnika koji godinama upozoravaju na buku i narušavanje javnog reda i mira. Bojan Ivošević također je kritizirao prihvaćene zaključke te istaknuo da je Centar predlagao i dodatne ovlasti za komunalne redare, odnosno ovlasti policijskog karaktera. Takav prijedlog nije prihvaćen u obliku koji je zagovarao Centar.

Gradsko vijeće, s druge strane, usvojilo je četiri zaključka. Prvim je istaknuto da stanari stare gradske jezgre tijekom turističke sezone trpe posebne probleme te da zaslužuju dodatnu pozornost i odgovarajuća regulatorna rješenja. Drugi zaključak odnosi se na organizirane obilaske barova, poznate kao "pub crawl" ture. Gradonačelnik je zadužen inicirati ili podržati zakonske promjene kojima bi se regulirala ta djelatnost, uz razmatranje mogućnosti osnivanja turističke policije. Trećim zaključkom traži se rješavanje problema takozvanih party brodova, odnosno njihovo izmještanje s vezova u blizini stare gradske jezgre, u suradnji s Lučkom upravom i nadležnim tijelima.

Četvrti zaključak odnosi se na noćne klubove u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama. Njime se gradonačelnika zadužuje inicirati zakonske promjene kojima bi se ograničilo ili zabranilo izdavanje minimalnih tehničkih uvjeta za nove noćne klubove u takvim objektima u zoni A povijesne jezgre i njezinoj kontaktnoj zoni.

Važno je naglasiti da se četvrti zaključak odnosi na klubove koji tek planiraju poslovati u takvim prostorima, a ne predstavlja automatsku zabranu rada postojećih objekata.

Šuta najavio daljnje inicijative i osvrnuo se na Ministarstvo

Gradonačelnik je govorio i o mogućim izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, za koji je naveo da je u procesu izmjena. Prema njegovim riječima, upravo bi zakonske promjene mogle biti važne za učinkovitije rješavanje problema noćnih klubova, ali nije želio iznositi detalje o konkretnim rješenjima prije nego što budu poznata. "Imali smo već poprilično inicijativa. Prethodna gradska vlast suočila se s tim problemima, imali su mogućnost. Ne mogu davati točne detalje niti sa sigurnošću reći da se ide u izmjenu nekog zakona", kazao je Šuta. Dodao je da nastavlja poduzimati inicijative kojima bi se poboljšala kvaliteta života građana. Posebno se osvrnuo na istup jedne stanovnice koja živi u stambenoj zgradi u kojoj posluje noćni klub.

"Meni je bilo žao čuti gospođu koja živi u stambenoj zgradi, a u toj zgradi je noćni klub", rekao je Šuta, naglasivši da je gradska vlast pokazala interes za osiguravanje boljih životnih uvjeta stanovnicima.

Što je s Poljudom? "Još razgovaramo"

Osim o noćnim klubovima i političkim optužbama, Šuta je danas govorio i o budućnosti Poljuda, temi koja izaziva velik interes splitske javnosti. Ipak, nije iznio nove konkretne informacije o mogućim rješenjima.

"Razgovaramo još. Kada budemo imali detaljnije informacije, objavit ćemo ih", kazao je gradonačelnik. Istaknuo je da gradska vlast želi osigurati bolje uvjete za građane, buduće sportaše i mlade ljude te poručio da će javnost biti upoznata s daljnjim koracima. "U ovom dijelu smo maksimalno transparentni", poručio je Šuta. Time je pitanje budućnosti Poljuda i dalje ostalo otvoreno, dok se čekaju konkretnije informacije o planovima gradske administracije.