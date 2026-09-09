Šuta uzvratio Ivoševiću: „Izvući ćemo sve račune od 2021. godine“

Bivši splitski dogradonačelnik i gradski vijećnik Bojan Ivošević na konferenciji za medije iznio je niz optužbi na račun Antonija Nikolića, kojeg povezuje s gradonačelnikom Tomislavom Šutom i poslovima koje Grad Split, gradske tvrtke i ustanove plaćaju privatnim tvrtkama. Ivošević tvrdi da Nikolić nema formalni angažman u Gradu, ali da sudjeluje u organizaciji gradskih događanja i poslovima koji se financiraju javnim novcem. Zbog sumnji u moguće preplaćivanje usluga i prikrivanje stvarnih poslovnih odnosa pozvao je DORH i USKOK da ispitaju poslovanje povezanih tvrtki.

"Tko je Antonio Nikolić u Gradu Splitu?" upitao je Ivošević, tvrdeći da se Nikolić pojavljuje uz gradonačelnika na konferencijama za medije, iako, prema njegovim saznanjima, nije gradski službenik, zaposlenik niti ima ugovor o djelu s Gradom.

Nakon Ivoševića, medijima se obratio splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Novinari su ga upitali u kakvom je odnosu Antonijo Nikolić s Gradom.

"Sve što je izneseno su neistine i laži, po njegovom običaju, bez ikakvih dokaza i s lažnim optužbama. Na vaše pitanje odgovor je da dotični nije imao nikakav ugovorni odnos s Gradom Splitom.

Što se tiče kompletne situacije i tog lažnog iznošenja svih tih informacija koje stavlja u javni prostor, ja ću kao gradonačelnik napraviti sljedeće: za period od lipnja 2021. godine do danas izvući ćemo sve račune po svim gradskim firmama, gradskim ustanovama i za sam Grad Split. Koliko se potrošilo na produkciju, koliko na snimanja, koje su bile cijene i koje su PR agencije bile angažirane.

Samo jedan primjer je Žnjan, koji se stavljao u funkciju i kada se sve skupa išlo na brzinu kako bi se stvari dogodile pred izbore - potrošeno je 350 tisuća eura. Tu su uključene PR usluge, snimanja, produkcije i sve ostalo.

Otprilike ono što su oni plaćali za kampanju u gradskoj firmi Čistoća bila je ugovorena PR agencija koja je mene osobno diskreditirala u javnom prostoru i govorila protiv mene. Tadašnja gradska vlast angažirala je tu firmu iz Zagreba, kao i poznatog analitičara koji je bio prisutan u javnom prostoru.

To su metode kojima su se oni služili, izvlačili novac iz Grada, gradske uprave i gradskih institucija. Ovo je sve jedan cirkus od strane dotičnoga jer, jednostavno, kada nema argumenta, onda iznosi neistine i laži.

U svakom slučaju, baš sam raspoložen da se daju sve informacije kako bi javnost bila upoznata s time što se sada radi i što se radilo u prethodnom razdoblju, pa da se možda malo usporede tržišne cijene i vidi koliko je koja usluga koštala", kaže Šuta pa nastavlja:

"Što se tiče tvrtki koje angažiramo, najčešće za poslove PR-a, marketinga i slično, sve informacije koje tražite ćete dobiti. Napravit ćemo usporedbu svih firmi koje su do sada sudjelovale.

Što se tiče onoga za što se potencijalno govori da je tu, ja uopće nemam te informacije, niti znam da je išta od toga istina, odnosno da se tom dotičnom gospodinu išta isplaćuje.

Što se tiče obilježavanja i toga koliko nas je nešto stajalo, u sjećanju mi je ostalo da je riječ o firmi koja je već i prije bila angažirana u Gradu Splitu. To je najnormalniji način i ja ne vidim tu nikakve razloge za bilo kakvu uzbunu ili bilo kakve nepravilnosti", kazao je Šuta.

Javio nam se i Nikolić, inače direktor tvrtke Event Pro.

"Zahvaljujem na publicitetu. Za razliku od gospodina, moj rad na tržištu, kao i rad brojnih kolega, prepoznaju razni klijenti. Event Pro, tvrtka u mom vlasništvu, nikada nije poslovala s Gradom Splitom niti povezanim ustanovama i društvima. Iako osobno nemam veze s drugim tvrtkama koje spominje, smatram da ad hominem obračun sa mnom, ali i s brojnim tvrtkama i osobama koje zakonito rade svoj posao i zarađuju na tržištu, nije primjeren. To je samo izraz nemoći čovjeka koji se očigledno još nije pomirio s izbornim porazom", kazao nam je.