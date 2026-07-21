Šuta udario po Debeljaku ispred Brodosplita: "Split gubi milijune, ovdje se ne okreće nijedna dizalica"

Ispred glavnog ulaza u Brodosplit u utorak je održana konferencija za medije splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, posvećena aktualnom stanju u škveru, zaštiti javnog interesa i budućnosti vrijednog prostora splitskog brodogradilišta.

Šuta smatra da bi ugovor o koncesiji nad prostorom Brodosplita trebalo što prije raskinuti sa sadašnjim koncesionarom, DIV grupom Tomislava Debeljaka, nakon čega bi se na toj lokaciji razvijali novi sadržaji i drukčiji, moderniji oblik brodogradnje.

"Ovakav Brodosplit je neprihvatljiv"

Splitski gradonačelnik poručio je da je njegov stav o budućnosti Brodosplita poznat još od trenutka kada je preuzeo upravljanje gradom.

"Svi znaju koji je moj stav otkako sam postao gradonačelnik Splita. Ovakav Brodosplit je neprihvatljiv i ugovor o koncesiji treba što prije raskinuti. Pozivam sve institucije uključene u ovaj proces da ga što prije okončaju", kazao je Šuta. Ustvrdio je da Grad Split zbog trenutačnog stanja u brodogradilištu gubi milijunske iznose koji su mogli biti iskorišteni za razvoj grada.

"Mi u ovom trenutku gubimo milijune eura od komunalne naknade i drugih prihoda koji su mogli završiti u proračunu Grada Splita i biti iskorišteni za njegov razvoj", rekao je.

"Nekada je ovdje radilo 10.000 ljudi, a danas gotovo nitko"

Šuta se osvrnuo i na razdoblje u kojem je Brodosplit zapošljavao tisuće ljudi, izravno i neizravno.

"Ovdje je nekada radilo 10.000 ljudi, izravno i neizravno. Danas ovdje gotovo nitko ne radi. Ako je itko i ostao, riječ je uglavnom o Upravi. Dizalice godinama ne rade i nisu u funkciji. Ovakvom modelu i načinu upravljanja Brodosplitom nije mjesto u Splitu", poručio je. Pozvao je nadležna tijela da što prije donesu odluke o budućnosti brodogradilišta, ali i ispitaju događaje iz razdoblja prethodne gradske vlasti.

"Zbog bivše gradske vlasti izgubili smo dva milijuna eura koja nikada nismo uspjeli naplatiti. Želim da se i taj dio što prije ispita. Svi znamo kako se Brodosplit pokušavao dogovoriti s prethodnom gradskom vlašću, kakva su obećanja postojala i koji su se poslovi dogovarali, a nisu prošli postupak javne nabave. Znamo i čiji su se brodovi ovdje popravljali", rekao je Šuta.

Gradonačelnik smatra da bi brodogradnja na prostoru Brodosplita trebala opstati, ali u modernijem i održivijem obliku.

"Na ovoj lokaciji mora postojati moderna brodogradnja. Potreban nam je iskorak. Ovdje može biti mjesta za malu brodogradnju, dok bi se dio prostora trebao staviti u funkciju javnih sadržaja za potrebe građana. Grad Split na svom prostoru mora dobiti površine za vlastite namjene", kazao je.

Dodao je da se budućnost Brodosplita mora promatrati i u kontekstu drugih velikih infrastrukturnih projekata.

"Idemo u realizaciju mosta između Kaštela i Splita te radimo na modernizaciji Kopilice. Kada se sve to uzme u obzir, moramo znati što ćemo s ovim prostorom. Trebaju nam novi prihodi, nova radna mjesta i prilike za razvoj poduzetništva u Splitu", rekao je.

"Ovdje se plaćaju fiktivni računi povezanih društava"

Šuta je ustvrdio da građani imaju pravo znati što se događalo u Brodosplitu te zašto prostor brodogradilišta trenutačno nije u punoj funkciji. "Građani imaju pravo znati sve informacije. Želimo omogućiti razvoj male i moderne brodogradnje. Resorno ministarstvo pokrenulo je postupak raskidanja koncesije i sada se moraju poštovati zakonski rokovi", rekao je.

Naglasio je da mu cilj nije stvarati pritisak na bilo koga, nego javno upozoriti na probleme koji, prema njegovim riječima, Gradu Splitu nanose štetu.

"Ova je tvrtka nekada bila uzor u Splitu i hranila je tisuće obitelji. Zbog toga imam pravo iznijeti svoj stav. Moram ukazati na probleme i potrebu za promjenama. Ovdje se, prema informacijama kojima raspolažemo, samo plaćaju fiktivni računi društava povezanih s Brodosplitom", kazao je.

Šuta tvrdi da je trenutačna situacija u Brodosplitu vidljiva svima koji prolaze pokraj brodogradilišta. "Činjenica je da se nijedna dizalica ne okreće, nema zaposlenika ni radne snage. Susrećem ljude koji mi govore da se ovdje apsolutno ništa ne radi. Moram reagirati i poslati jasnu poruku da se ovaj prostor treba staviti u funkciju", rekao je.

Dodao je da bi buduće rješenje trebalo biti usmjereno prema interesima Splita i njegovih građana. "Svi želimo da se ovdje dogodi ono što je najbolje za Grad Split. Ovaj prostor ima ogroman potencijal", zaključio je.

Za krah Brodosplita prozvao odluku Vlade iz 2012. godine

Na pitanje tko je zakazao u cijelom procesu, Šuta je odgovornost dijelom pripisao tadašnjoj hrvatskoj Vladi.

"Mislim da je 2012. godine tadašnja Vlada Republike Hrvatske donijela pogrešnu odluku. Tada se dogodio krah i otad ništa ne ide u dobrom smjeru", zaključio je splitski gradonačelnik.