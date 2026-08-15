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Šuta u Sinju: "Neka Gospa čuva sve pogođene požarima"

Šuta iz Sinja poslao poruku pogođenima požarima
Screenshot
Screenshot

Tomislav Šuta objavio je na društvenim mrežama fotografije s obiteljskog hodočašća u Sinj, gdje se pred Čudotvornom Gospom Sinjskom pomolio za sve koji su posljednjih dana pogođeni velikim požarima u Dalmaciji.

Posebnu poruku uputio je vatrogascima i zdravstvenim djelatnicima koji su sudjelovali u spašavanju ljudi i imovine, kao i teško stradaloj obitelji u požaru na omiškom području.

- Nakon obiteljskog hodočašća u Sinj, pred našom Čudotvornom Gospom Sinjskom u molitvi za sve pogođene požarima, hrabre vatrogasce i zdravstvene djelatnike, a posebno za teško nastradalu obitelj u omiškom požaru. Neka ih po svom zagovoru sve čuva i štiti naša Gospa Sinjska! – poručio je Šuta.

Objavu je podijelio na blagdan Velike Gospe, kada se u Sinju tradicionalno okuplja velik broj vjernika i hodočasnika iz cijele Hrvatske i inozemstva.

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