Šuta u Jajcu odao počast braniteljima: „Hrvatske snage ispisale su završne stranice pobjede“

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta danas je u Jajcu odao počast hrvatskim braniteljima koji su prije 31 godinu, u vojno-redarstvenoj operaciji Maestral, sudjelovali u oslobađanju tog kraljevskog grada.

Šuta je poručio kako su hrvatske snage, od Splitske deklaracije, preko Oluje do Maestrala, ispisale završne stranice pobjede, učvrstile obranu Hrvatske te otvorile put završetku rata i uspostavi mira u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

„S posebnim pijetetom prisjećamo se svih koji su za našu slobodu položili svoje živote“, poručio je splitski gradonačelnik.