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Šuta u društvu gledao utakmicu u centru Splita: "Nadam se pobjedi protiv Gane i prolasku u drugi krug"

"Bila je to tvrda utakmicu"

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Panamu 1:0 u drugom kolu skupine L Svjetskog prvenstva.

Jedini pogodak na utakmici postigao je Ante Budimir u 54. minuti na asistenciju Josipa Stanišića.

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DETALJAN IZVJEŠTAJ Budimir doveo Hrvatsku do pobjede

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta u centru grada u društvu svojih prijatelja je pratio utakmicu između Hrvatske i Paname.

"Bila je to tvrda utakmica. Hrvatska je u drugom poluvremenu krenula bolje. Nadam se pobjedi protiv Gane i prolasku u drugi krug", kazao nam je Šuta nakon utakmice.

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