Šuta, Šuto i putovanje u Pariz! HDZ-ov načelnik Zmijavaca otkrio tko mu je platio put i smještaj. "Nisam sudjelovao ni na kakvim sastancima"

Putovanje splitskog gradonačelnika Tomislava Šute (HDZ) u Pariz, koje je proteklih tjedana izazvalo brojne političke reakcije i otvorilo pitanja o trošenju javnog novca, dobilo je novi nastavak. U francuskoj prijestolnici boravio je i Mijo Šuto (HDZ), načelnik Općine Zmijavci. Njegov odlazak već se ranije spominjao u javnosti, no nisu bili poznati detalji putovanja, kao ni tko je snosio troškove. Sada je načelnik Zmijavaca odgovorio na novinarski upit i otkrio da mu je putovanje i smještaj platio Hrvatski ragbijaški savez.

Podsjetimo, početkom studenoga u javnosti se otvorila priča o putovanju splitskog gradonačelnika Tomislava Šute i njegova suradnika Antonija Nikolića u Pariz. Gradonačelnik je tada potvrdio da je znao kako Nikolić putuje istim zrakoplovom, a kazao je i da su u Francuskoj boravili predstavnici Hrvatskog ragbijaškog saveza te druge osobe. U kontekstu tog putovanja spominjao se i Mijo Šuto, načelnik Općine Zmijavci. Iako je informacija o njegovu boravku u Parizu već bila poznata, ostalo je otvoreno pitanje zbog čega je putovao, s kim se ondje sastajao i, ono najvažnije, tko je platio njegov odlazak u Francusku.

Upravo zbog toga zatražili smo njegovo službeno očitovanje.

Načelnik Zmijavaca otkrio tko mu je platio put u Pariz

Mijo Šuto odgovorio je na naš novinarski upit, uz objašnjenje da se zbog brojnih obveza nije mogao ranije očitovati. "Zbog intenzivnog razdoblja i brojnih obveza nisam bio u mogućnosti ranije odgovoriti na Vaš upit. Iako sam o ovoj temi već govorio u javnosti, u nastavku dostavljam odgovor na Vaš upit", poručio je načelnik Zmijavaca.

Potom je pojasnio zbog čega je otputovao u Pariz i tko je snosio troškove njegova putovanja. "Na poziv Hrvatskog ragbijaškog saveza otputovao sam u Pariz na utakmicu Kupa šest nacija, kao član Organizacijskog odbora Europskog prvenstva u ragbiju 7, održanog ovog ljeta u Splitu. Troškove mojeg putovanja i smještaja podmirio je Hrvatski ragbijaški savez", odgovorio nam je Mijo Šuto.

Dakle, za razliku od splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, koji je ranije tvrdio da je svoje putovanje u Pariz platio vlastitim novcem, načelnik Zmijavaca potvrdio je da su njegovi troškovi putovanja i smještaja bili na teret Hrvatskog ragbijaškog saveza.

Šuto: "Nisam sudjelovao ni na kakvim formalnim ni neformalnim sastancima"

Osim pitanja financiranja putovanja, zanimalo nas je i je li Mijo Šuto tijekom boravka u Francuskoj sudjelovao na sastancima s ostalim osobama koje su se ondje nalazile.

Načelnik Zmijavaca u svojem je odgovoru bio izričit. "Tijekom boravka u Parizu, gdje su u isto vrijeme boravile i osobe navedene u Vašem upitu, nisam sudjelovao ni na kakvim formalnim ni neformalnim sastancima", istaknuo je. U nastavku je opisao svoje dojmove s ragbijaške utakmice kojoj je prisustvovao. "Prisustvovao sam utakmici na prepunom stadionu Stade de France, gdje su me posebno dojmili ambijent, ragbijaška atmosfera i velika popularnost toga sporta, koji u Hrvatskoj, nažalost, još uvijek nije dovoljno prepoznat", zaključio je Mijo Šuto.

Kako je počela cijela priča o Parizu?

Podsjetimo, cijeli slučaj dospio je u fokus javnosti nakon što je splitski gradski vijećnik Jakov Prkić početkom studenoga otvorio pitanje putovanja gradonačelnika Tomislava Šute i njegova suradnika Antonija Nikolića u Francusku. Prkić je tada zatražio odgovore o okolnostima putovanja i njegovu financiranju, a posebno ga je zanimalo jesu li za odlazak u Pariz korištena javna sredstva. Ubrzo nakon toga portal Telegram u nizu je članaka otkrivao detalje putovanja u Pariz i "aferu Pariz".

Splitski gradonačelnik isprva je naglašavao da je u Parizu boravio sa suprugom i da je sve troškove podmirio vlastitim novcem. "Mogu samo konstatirati da sam sa svojom suprugom u Parizu bio samo jedanput, i to o vlastitom trošku", kazao je Šuta 2. studenoga.

Nekoliko dana poslije, na izravno novinarsko pitanje je li znao da Antonio Nikolić putuje istim zrakoplovom, odgovorio je: "Dobro, ja sam to znao."

Gradonačelnik je pritom pojasnio da je u Pariz putovao na poziv Hrvatskog ragbijaškog saveza, no ostao je pri tvrdnji da je troškove vlastitog odlaska podmirio osobno.

Ragbi savez dobio 100.000 eura iz gradskog proračuna, Šuta najavio povrat novca

Cijela priča dodatno je privukla pozornost javnosti zbog činjenice da je Hrvatski ragbijaški savez iz proračuna Grada Splita dobio 100.000 eura za organizaciju Europskog prvenstva u ragbiju 7, održanog tijekom ljeta u Splitu.

Nakon što su se pojavila pitanja o okolnostima putovanja, gradonačelnik Tomislav Šuta zatražio je uvid u dokumentaciju o dodjeli gradskih sredstava. Na konferenciji za medije 10. studenoga objavio je da će Grad Split od Hrvatskog ragbijaškog saveza tražiti povrat cjelokupnog iznosa. "Nakon toga što ste vi mene prošli put pitali, ja sam zatražio uvid u spis predmeta i utvrđeno je da će Ragbi savez trebati vratiti 100.000 eura. Razlog je što u ugovornim odredbama postoji odredba u kojoj se u roku od 30 dana treba dostaviti izvješće o troškovima. To je izvješće dostavljeno izvan toga roka", izjavio je tada Tomislav Šuta.

U istom je razdoblju potvrđeno i da je Antonio Nikolić zatražio raskid ugovorne suradnje s HDZ-om.