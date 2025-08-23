Šuta: "Stiglo je više od 3.000 prijava građana, Čistoća odradila više od 100 intervencija u dva dana"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta pohvalio se rezultatima nove komunikacijske inicijative kojom građani putem WhatsApp broja izravno prijavljuju probleme gradskim službama i tvrtkama.

Kako je istaknuo u objavi, od pokretanja inicijative stiglo je više od 3.000 poruka građana, od čega je većina već obrađena i proslijeđena na postupanje. Manji dio prijava još je u obradi.

Posebno je pohvalio djelatnike gradske tvrtke Čistoća, koji su u svega dva dana riješili više od 100 intervencija temeljenih na prijavama građana. U objavi su priložene i fotografije koje prikazuju stanje na terenu prije i nakon intervencija.

– U nastavku možete vidjeti fotografije koje pokazuju stanje prije i poslije intervencija. S inicijativom nastavljamo dalje, zato slobodno šaljite svoje prijave, a mi ćemo ih rješavati s ciljem uspostave održivog sustava – poručio je Šuta.