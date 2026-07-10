Šuta stigao na Ultru sa suprugom Matildom, njezina modna kombinacija privukla je sve poglede

Prva večer Ultra Europe festivala okupila je desetke tisuća posjetitelja u Parku mladeži, a među njima bio je i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta sa suprugom Matildom.

Tijekom posjeta festivalu gradonačelnik se susreo s organizatorom Joe Bašićom te je obišao službe zadužene za sigurnost i organizaciju događaja te razgovarao s djelatnicima koji tijekom cijelog vikenda brinu da jedna od najvećih glazbenih manifestacija u Hrvatskoj protekne bez poteškoća. Policija, hitna medicinska pomoć, vatrogasci, redarske službe i brojni drugi uključeni su u organizaciju kako bi se desecima tisuća domaćih i stranih gostiju osiguralo sigurno festivalsko iskustvo.

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Nakon obilaska, Šuta i njegova supruga nakratko su se zadržali uz festivalsku pozornicu te iz VIP prostora pratili dio programa prve večeri.

Pozornost je privukla i Matilda Šuta, koja se odlučila za elegantnu, ali festivalski prilagođenu kombinaciju. Nosila je svjetlucavi srebrni top s tankim naramenicama, koji je iskombinirala s narančastom suknjom, dok je cijeli outfit upotpunila jednostavnim modnim dodacima. Gradonačelnik se, s druge strane, odlučio za ležernije izdanje – bijelu majicu, tamne hlače i tenisice.