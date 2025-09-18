Šuta: Split postaje središte razvoja novih tehnologija i inovacija u Hrvatskoj

U prostorijama Medilsa – Sveučilišta u Splitu održan je sastanak na kojem su gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs te ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan razgovarali o osnivanju Centra za umjetnu inteligenciju u Splitu.

Gradonačelnik Šuta naglasio je da će osnivanje ovakvog centra pozicionirati Split kao jedno od ključnih središta razvoja novih tehnologija i inovacija u Hrvatskoj. Ministar Fuchs istaknuo je važnost suradnje akademske zajednice i državnih institucija, dok je ministar Habijan poručio da se radi o značajnoj prilici za jačanje digitalne transformacije u zemlji.

Planirani Centar za umjetnu inteligenciju trebao bi postati mjesto susreta stručnjaka, studenata i poduzetnika, s ciljem stvaranja i primjene rješenja temeljenih na umjetnoj inteligenciji u korist grada, gospodarstva i društva u cjelini.