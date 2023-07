ŠUTA ŠOKIRAN KREDITOM OD 150 MILIJUNA EURA "Ovo je kredit koji zadužuje buduće generacije grada Splita, građane i njihovu djecu narednih 25 godina"

Prvi čovjek splitskog HDZ-a Tomislav Šuta održao je pred Banovinom konferenciju za medije na kojoj je govorio o zaduženju Grada i projektima.

"Ono što možemo kazati je da je ovo jedno od najvećih zaduženja u povijesti Grada Splita. Nepotrebno je, preskupo i netransparentno. Riječ je o kreditu od 150 milijuna eura, kredit koji će proizvest zaduženje odnosno otplatu kamata u iznosu od gotovo 80 milijuna eura. Zamislite što se time može izgraditi.

Gradonačelnik pompozno najavljuje renesansu, spominje da je ovo kredit kao da nam se daje, međutim ovo je kredit koji zadužuje buduće generacije grada Splita, građane i njihovu djecu narednih 25 godina", kaže Šuta.

Kaže i da projekata nema, da oni koji su navedeni nemaju ni građevinsku dozvolu. Ponavlja da projekti nisu spremni i da je "sve ovo nepotrebno".

"Postavljamo pitanje zašto gradonačelnik nije sagledao ponude i drugih banaka i cijelo tržište i utvrdio postoji li nešto jeftinije. Zašto gradonačelnik uzima ovako veliki kredit, zašto za pojedine projekte ne uzima parcijalno kredite ili na neki drugi način ovo definirao? Konkretno, najveći iznos u cijeloj ovoj odluci od 71 milijun eura odnosi se na sam Žnjan. Tamo su naveli da će iznos kredita biti 22 milijuna eura za taj projekt. Ono što bih izdvojio - da bi se sredstva mogla kao kapitalna pomoć dodijeliti Žnjanu d.o.o ovaj projekt mora biti europski projekt Žnjan. Žnjan to nije i teško može biti s obzirom da je riječ o koncesiji, to je gospodarska djelatnost i pitanje je zbog se gradonačelnik unaprijed ponaša kao da je to europski projekt i ide u zaduženje u ovo. Kad se stvari jasno definiraju, dužan je tek onda poslat GV-u i onda da se ide u raspravu", kaže dalje Šuta.

Dodaje da se dalo svega šest dana gradskim vijećnicima da se upoznaju s materijalom. Traži da se cijela odluka odgodi te poziva sve vijećnike "na razum".

Što je još rekao Tomislav Šuta, možete pogledati u našem videu.

Predsjednik splitskog HDZ-a Šuta o 'nestalih' 79 milijuna eura iz gradskog proračuna Posted by DalmacijaDanas on Friday, June 30, 2023