Šuta smijenio direktora ViK-a, oglasio se Skoko iz Centra: "On je najsposobniji direktor splitskih gradskih tvrtki ikad"

Tjanik stranke Centar, Igor Skoko, oglasio se na Facebooku nakon što je u medijima objavljena vijest da je gradonačelnik Šuta smijenio dirketora ViK-a Miroslava Delića.

"Šuta će svima oprostiti sve, osim uspjeha…

Ono što smo svi već odavno znali, uskoro će očito postati i službeno. Miroslav Delić odlazi iz ViK-a. U Šutinom timu nema mjesta za možda i najsposobnijeg direktora splitskih gradskih tvrtki ikada. Šuta mu nikada nije oprostio što je u prvih par mjeseci, nakon što smo ga izabrali za direktora, pokrenuo projekte koje on nije mogao niti pomaknuti s mjesta 6 godina. U Šutinom timu ima mjesta za ljude koji podržavaju nasilje nad djecom, ljude koji bježe s mjesta nesreće i lažu policiji, ljude koji varaju naše starije sugrađane, obiteljske nasilnike, pa je i sasvim logično da nema mjesta za ljude kao što je Miroslav Delić - radišne, sposobne i poštene.

Iznimno sam ponosan što smo Miroslavu Delića izabrali za direktora ViK-a. Svojim radom je opravdao povjerenje i iza sebe ostavlja projekte koje je Split desetljećima čekao (aglomeracija, pročistač vode, šetnica Duilovo-Stobreč itd.). Svi građani Splita i okolice trebaju mu biti zahvalni na poslu koji je obavio u relativnom kratkom vremenu. I zaželit mu sreću u daljnjem radu!", napisao je Skoko.