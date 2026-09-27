Šuta slavi pobjedu u 22 kotara i mjesna odbora: "Lijeva koalicija osvojila je samo četiri"

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta (HDZ) oglasio se nakon kotarskih izbora u Splitu i proglasio pobjedu. Prema brojkama koje je iznio u objavi, njegova je politička opcija osvojila 136 od ukupno 238 vijećničkih mjesta te 22 od 34 gradska kotara i mjesna odbora.

"Druga izborna pobjeda u nizu i još jedna potvrda promjena koje smo započeli u Splitu. Osvojili smo 136 od 238 vijećničkih mjesta i 22 od 34 gradska kotara i mjesna odbora, dok je lijeva koalicija osvojila samo četiri", naveo je Šuta.

Splitski gradonačelnik posebno je izdvojio pobjede u gradskim kotarima Grad, Žnjan i Meje, a izborni rezultat protumačio je kao podršku smjeru svoje gradske uprave. "Jasna je to poruka građana da žele zajedništvo i nastavak promjena, a nikako povratak na stare politike podjela i obračuna", poručio je.

Obećao suradnju svim kotarima i mjesnim odborima

Uz zahvalu biračima koji su im dali povjerenje, Šuta je najavio suradnju sa svim gradskim kotarima i mjesnim odborima, neovisno o tome tko je u njima osvojio vlast. "Izbori su završili, a od sutra svaki gradski kotar i mjesni odbor, bez obzira na rezultat, imat će otvorena vrata i istinskog partnera u ovoj gradskoj upravi", zaključio je Šuta.