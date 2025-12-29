Šuta se u Saboru javio samo jednom, Damir Barbir 99 puta

Saborski zastupnik Damir Barbir u izjavi za medije osvrnuo se na aktivnost zastupnika u Hrvatskom saboru tijekom jesenskog zasjedanja, naglašavajući da saborski mandat podrazumijeva odgovornost i javno djelovanje, a ne puku formalnost

– Prema podacima o jesenskom zasjedanju Hrvatskog sabora, imao sam 99 javljanja i time sam osmi po aktivnosti među svim saborskim zastupnicima, od ukupno 151 – naveo je Barbir.

Ističe kako je dužnost preuzeo tek 24. listopada, a prvu radnu sjednicu imao 4. studenoga, dok su, kako kaže, drugi zastupnici u saborskim klupama bili već od sredine rujna.

– Unatoč tome, vjerujem da broj govori jedno – da saborski mandat shvaćam kao ozbiljan posao i odgovornost, posebno prema građanima Splita, koji moraju imati glas koji se čuje, a ne samo ruku koja glasa – poručio je.

U izjavi se posebno osvrnuo na aktivnost gradonačelnika Splita i saborskog zastupnika Tomislav Šuta.

– Za usporedbu, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta u istom se razdoblju u Saboru javio jednom. Jednom – naglasio je Barbir.

Dodao je kako je takav podatak posebno zanimljiv u kontekstu Šutina predizbornog slogana.

– Zanimljivo, s obzirom na njegov slogan “Dajem ti rič”. Rič je, izgleda, dana i potrošena u jednom javljanju – naveo je.

Zaključno, Barbir poručuje da građani Splita zaslužuju aktivno i vidljivo zastupanje.

– Građani Splita zaslužuju odgovorno zastupanje, a ne formalno odrađivanje funkcije. Dok god imam povjerenje građana, moj pristup ostat će isti: govoriti, raspravljati i zastupati njihove interese – svaki put kad treba – zaključio je.