Šuta se oglasio o policijskoj istrazi u splitskom Vodovodu i kanalizaciji: "Utvrđeno je nepropisno korištenje vozila, društvo je samo otkrilo nepravilnosti"

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta komentirao je slučaj navodnih nepravilnosti u gradskoj tvrtki Vodovod i kanalizacija (ViK), zbog kojih kriminalistička policija provodi izvide, a četvorica zaposlenika već su dobila upozorenja pred otkaz. Podsjetimo, policija istražuje okolnosti spornih radova povezanih s izvođenjem vodovodnih priključaka za privatne investitore. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu potvrdilo je da su izvidi u tijeku, dok je interni nadzor tvrtke već utvrdio određene nepravilnosti.

Šuta: "Ovo je dokaz da društvo funkcionira"

Komentirajući cijeli slučaj, Šuta je naglasio da je direktor Vodovoda i kanalizacije poduzeo potrebne korake te da su nepravilnosti prijavljene nadležnim institucijama. "Vodovod ima svoga direktora. Direktor Vodovoda i kanalizacije Split podnio je izvješće i sve je prijavio nadležnim institucijama. Sve je odrađeno prema internim procedurama i protokolima koji postoje u gradskom poduzeću. Ovo je samo dokaz da društvo funkcionira, da je samo detektiralo i utvrdilo nepravilnosti te ih dalje proslijedilo institucijama", kazao je Šuta.

Gradonačelnik je istaknuo kako je, prema informacijama koje je dobio kao predsjednik Skupštine društva, provjeravano i moguće neovlašteno korištenje materijala tvrtke. "U ovom konkretnom slučaju, prema onome o čemu sam izviješten, nije utvrđeno da je materijal izuziman iz društva. Ono što je utvrđeno GPS-om jest kretanje djelatnika, a sada je na nadležnima da dalje utvrde što se događalo", rekao je Šuta.

"I dok sam bio direktor, imali smo takvih događanja"

Na novinarsko pitanje kako je slične situacije rješavao dok je bio na čelu Vodovoda i kanalizacije, Šuta se prisjetio problema ilegalnih vodovodnih priključaka, posebno na području Kaštela i Trogira. "Ovakvih događanja bilo je i dok sam bio direktor. Nažalost, retroaktivno smo otkrivali ilegalne priključke, prvenstveno na istoku grada", kazao je. Pojasnio je da su se tijekom njegova mandata otkrivali priključci koji su, prema njegovim riječima, postojali godinama, pa i desetljećima. "Najizraženije je to bilo u Kaštelima i Trogiru, gdje su postojala zemljišta koja su već godinama bila ilegalno priključena. Poduzimali smo radnje na terenu kako bi se ti priključci uklonili. I kroz projekt aglomeracije, tijekom izvođenja zemljanih radova, utvrđivalo se da postoje ilegalni cjevovodi koji su se potom uklanjali", objasnio je gradonačelnik.

"Može se pretpostaviti da su sudjelovali ljudi koji dobro poznaju sustav"

Upitan tko je mogao sudjelovati u takvim radnjama, Šuta je rekao da ne može nikoga izravno optuživati, ali da se može pretpostaviti kako su u pojedinim slučajevima sudjelovale osobe koje su dobro poznavale vodovodni sustav. "Ne mogu to sada utvrditi, ali može se pretpostaviti da su sigurno sudjelovali ljudi koji itekako poznaju sustav. Ne mogu ja sada nekoga okrivljavati", kazao je. Ipak, naglasio je da se raniji slučajevi ilegalnih priključaka ne mogu izravno poistovjećivati s aktualnom policijskom istragom. "Ovo sada ne može se dovesti u isti kontekst. Društvo je djelovalo, utvrdilo je da se vozilo koristilo na nepropisan način, napravilo svoje izvješće i obavijestilo one koje je trebalo obavijestiti", zaključio je Tomislav Šuta.

Četvorica radnika dobila upozorenja pred otkaz, policija nastavlja izvide

Podsjetimo, interni nadzor Vodovoda i kanalizacije utvrdio je ukupno 20 prekovremenih sati kod četvero zaposlenika, kao i neovlašteno korištenje službenog vozila na dvije sporne lokacije. Zbog utvrđenih nepravilnosti četvorici zaposlenika izrečena su upozorenja pred otkaz, a tvrtka je pokrenula i postupak naplate troškova neovlaštenog korištenja vozila. Provjerom skladišnih evidencija nije utvrđeno da je materijal tvrtke izdavan ili korišten izvan evidentiranih radnih naloga. Također, internim nadzorom nije utvrđena neovlaštena potrošnja vode. Cijeli slučaj odnosi se na sumnje u nepravilnosti pri izvođenju radova za privatne investitore, ponajprije na području Kaštela i Trogira. Poslovođa Tomislav Taraš nakon internog nadzora premješten je na drugo radno mjesto.

Vodovod i kanalizacija završno je izvješće s prikupljenom dokumentacijom dostavio nadležnim institucijama 2. listopada. Iako je interni postupak završen, kriminalistička policija nastavlja provjeravati okolnosti spornih radova, uključujući pitanje tko ih je odobravao i jesu li pritom počinjene nezakonitosti.