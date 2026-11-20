Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta oglasio se na Facebooku nakon današnje konferencije za medije na kojoj je potvrđeno da Dino Merlin neće nastupiti u sklopu splitskog Adventa.

Uz videozapis s konferencije, Šuta je objavio poruku u kojoj je objasnio razloge odustajanja od potpisivanja ugovora s popularnim glazbenikom te naglasio kako želi da Advent bude vrijeme zajedništva, a ne podjela.

„Stvoren je privid izbora između koncerta i zdravlja građana”

„Naš je cilj imati najbolji adventski program u Hrvatskoj i od te ambicije ne odustajemo. Rasprava o koncertu Dina Merlina otišla je u pogrešnom smjeru, stvarajući privid izbora između koncerta i zdravlja građana, iako takav izbor nikada nije ni postojao”, napisao je Šuta.

Podsjetimo, najavljeni Merlinov koncert proteklih je dana izazvao brojne reakcije u splitskoj javnosti, ponajprije zbog troškova njegove organizacije. Rasprava se proširila i na pitanje gradskih prioriteta te izdvajanja novca za druge potrebe građana.

Šuta smatra da su se zbog toga stvorile podjele koje ne želi dodatno produbljivati.

„S obzirom na podjele koje su se stvorile u javnosti, odlučio sam da Grad neće potpisati ugovor s Dinom Merlinom. Želim da Advent bude vrijeme zajedništva, a ne podjela”, poručio je gradonačelnik.

Poseban naglasak na dječjim i duhovnim sadržajima

U nastavku objave Šuta je istaknuo da odustajanje od Merlinova koncerta ne znači i odustajanje od ambicioznog adventskog programa.

„Pred nama je bogat i raznovrstan adventski program, od kojeg očekujemo značajne gospodarske učinke, s posebnim naglaskom na dječje i duhovne sadržaje”, naveo je.

Gradonačelnikova objava tako dolazi kao dodatno obrazloženje odluke koja je već predstavljena na konferenciji za medije.

Dok je pitanje Merlinova nastupa sada zaključeno, Šuta poručuje da gradska uprava ostaje usmjerena na organizaciju Adventa koji će, prema njegovim očekivanjima, privući posjetitelje i donijeti gospodarske koristi Splitu.

Njegova je završna poruka da Advent treba povezivati građane, a ne biti razlog novih podjela.