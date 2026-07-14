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Šuta sa suprugom Matildom stigao na Peristil, evo što su odjenuli

[FOTOGALERIJA] Dobro raspoloženi pozirali su fotografima prije početka programa

Među uzvanicima koji su na Peristilu pratili svečano otvaranje 72. Splitskog ljeta bili su splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i njegova supruga Matilda. Dobro raspoloženi pozirali su fotografima prije početka programa.

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GALERIJA

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Matilda Šuta za ovu je prigodu odabrala elegantnu svijetlu haljinu kratkih rukava, ukrašenu decentnim detaljima i zlatnim gumbima. Izdanje je upotpunila diskretnim nakitom, malom torbicom i kosom skupljenom u urednu punđu.

Gradonačelnik se pojavio u klasičnom tamnom odijelu, bijeloj košulji i prugastoj kravati, čime se stilski uklopio u svečanu atmosferu večeri.

Splitsko ljeto otvoreno je premijerom Verdijeve opere "Don Carlo", kojom je Peristil ponovno pretvoren u veličanstvenu opernu pozornicu.

Više ovo ovoj temi pročitajte na poveznici ispod:

FOTO I VIDEO Verdijev "Don Carlo" otvorio 72. Splitsko ljeto: Peristil ponovno postao veličanstvena operna pozornica

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