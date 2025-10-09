Šuta: "Puljak je nezakonito donosio odluke — samoga sebe imenovao je u Upravni odbor Žnjana. Počinili su kaznena djela, neka se pokriju ušima"

Na splitskom Žnjanu ponovno se zahuktala politička bura. Povod je konferencija za medije nezavisnog gradskog vijećnika i bivšeg dogradonačelnika Bojana Ivoševića, koji je pod naslovom "Prijeti li Splitu kaos na Žnjanu?" u srijedu iznio teške optužbe na račun aktualnog gradonačelnika Tomislava Šute i čelnika HGS-a Željka Keruma, novog predsjednika Nadzornog odbora tvrtke Žnjan d.o.o.

Ivošević: "Šuta poklonio Žnjan Kerumu"

Ivošević je na Žnjanskom trgu poručio kako je jedan od najvećih splitskih projekata uređenja obale ponovno zapao u probleme zbog, kako tvrdi, "nebrige i političkog trgovanja".

"Održavati ga kako Žnjan ne bi postao kao dio Bačvica, a to je ujedno i sramota Splita. Šuta i dalje pokazuje apsolutnu nezainteresiranost po pitanju Žnjana. Ne samo da ga ne zanima Žnjan, nego ga je očito poklonio i Željku Kerumu, jer ga je postavio za predsjednika Nadzornog odbora Žnjana", izjavio je Ivošević.

Podsjetio je i na izjavu sadašnjeg gradonačelnika iz kampanje, kada je tvrdio da “Kerum jedino zna firmu dovesti u stečaj”, a sada ga, kaže, postavlja na čelo gradske tvrtke.

"Žnjan je dio Splita i on ima odgovornost. Tvrtki prijeti raskid koncesije ukoliko ne riješi problem s dva ugostiteljska objekta koji su se počeli uređivati mimo suglasnosti", rekao je, dodajući kako se gradska vlast u njegovo vrijeme "stavljala na stranu zakona".

Osvrnuo se i na rad aktualnog gradonačelnika: "Šuta se skriva iza svojih službenika, kao obični stranački beskičmenjak koji pleše kao lutka na koncu Željka Keruma", poručio je Ivošević.

Kerum: "Tražit ću reviziju poslovanja Žnjana"

Ubrzo nakon Ivoševićevih izjava reagirao je Željko Kerum, koji je najavio reviziju poslovanja Žnjan d.o.o.

"Radile su se na Žnjanu velike stvari mimo zakona i propisa. Nakon ulaska u Nadzorni odbor zatražit ću reviziju poslovanja", poručio je Kerum.

Naveo je konkretne brojke: "Otvaranje Žnjanskog platoa stajalo je 374 tisuće eura, bez ikakvog troškovnika ni plana. Namještaj za prostor od 50 do 60 kvadrata plaćen je 200 tisuća eura, a preko pet milijuna eura utrošeno je na vantroškovničke radove koje nitko nije odobrio."

Kerum smatra da postoje "osnove za inkriminirane radnje" i tvrdi da je bivša vlast novcem građana "upravljala kao vlastitim".

"Puljak i njegovi zamjenici nisu shvatili da biti gradonačelnik znači raditi u interesu građana", rekao je, dodavši da će nakon što prikupi svu dokumentaciju, "sve predati nadležnim institucijama".

"Kad prikupimo papire, dat ćemo sve institucijama, pa neka se vidi što se radilo. Nakon toga ja idem ća iz Nadzornog odbora tvrtke Žnjan jer imam drugih poslova. Ovo ja ne želim", dodao je Kerum.

Optužio je bivšu upravu za "svjesno nanošenje štete Splitu i građanima" te poručio kako će "razotkriti sve što je bilo sporno".

Šuta: "Moramo dobiti pravu sliku što se događalo na Žnjanu"

Na optužbe su reagirao i gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je kazao da posao gradonačelnika nije uplitanje u poslovne odluke, već nadzor rada uprave.

"Posao gradonačelnika nije da se miješa u nečiji rad u smislu donošenja poslovnih odluka. NO nadzire rad uprave, a skupština je ta koja usvaja planove i izvješća o radu", rekao je Šuta.

Istaknuo je kako se na kolegijima Grada redovito raspravlja o situaciji na Žnjanu te da postoji “puno nelogičnosti” u projektu.

"Nemamo okončane sve situacije, a stručne službe ne žele potpisati dokumente. Imamo preko 5,5 milijuna eura dodatno za platiti, a za poboljšanje armature događali su se troškovi od preko 12 milijuna eura, ne znam zašto je to tako", rekao je Šuta.

Optužio je bivšu vlast na čelu s Ivicom Puljkom za nezakonite odluke i improvizaciju u vođenju projekta.

"Puljak je nezakonito donosio odluke, imao je za fikusa direktora. Sebe je imenovao u Upravni odbor, zajedno s Teom Vojkovićem i Katjom Zorić, mimo nadzornog odbora i uprave društva", kazao je.

Gradonačelnik je poručio kako želi dobiti jasnu sliku o stvarnom stanju na Žnjanu: "Nisam zadovoljan direktorom Žnjana, Marijanom Ciprijanom. Zvao sam ga i nalagao mu, ali nisam zadovoljan kako se stvari održavaju. Zašto su fakture izdane, a zelenila nema?", upitao je Šuta.

Dodao je i kako je bivša gradska vlast "ostavila preko 40 milijuna eura dugova" te "ugovorila projekte bez osiguranog novca".

"To su kaznena djela. Ljudi u Banovini i ja se već tri mjeseca borimo kako bismo ispravili pogreške koje su napravili. Bolje bi im bilo da šute i da se pokriju ušima", zaključio je Šuta.