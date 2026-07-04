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Šuta: "Prvi u Hrvatskoj uvodimo sufinanciranje sportskih članarina za djecu"

Grad će sufinancirati dječje sportske članarine
Tomislav Šuta

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je uvođenje sufinanciranja sportskih članarina za djecu, za koje tvrdi da će Split biti prvi grad u Hrvatskoj s takvom mjerom. Cilj je, kako je poručio, dodatno rasteretiti roditelje i omogućiti većem broju djece uključivanje u sportske aktivnosti, a prijedlog pravilnika uskoro će biti upućen na javno savjetovanje.

"Ovo je još jedna u nizu mjera kojima od početka mandata rasterećujemo roditelje i kućne budžete te pomažemo obiteljima u svakodnevnim troškovima.

Nakon besplatnog prijevoza za učenike i studente, udžbenika za srednjoškolce i vrtića za predškolce, želimo da i sport bude dostupniji djeci i obiteljima.

Pozivam građane, sportske klubove, udruge i zainteresiranu javnost da se uključe u savjetovanje i doprinesu izradi konačnog prijedloga Pravilnika", poručio je Šuta.

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