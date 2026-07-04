Šuta: "Prvi u Hrvatskoj uvodimo sufinanciranje sportskih članarina za djecu"

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je uvođenje sufinanciranja sportskih članarina za djecu, za koje tvrdi da će Split biti prvi grad u Hrvatskoj s takvom mjerom. Cilj je, kako je poručio, dodatno rasteretiti roditelje i omogućiti većem broju djece uključivanje u sportske aktivnosti, a prijedlog pravilnika uskoro će biti upućen na javno savjetovanje.

"Ovo je još jedna u nizu mjera kojima od početka mandata rasterećujemo roditelje i kućne budžete te pomažemo obiteljima u svakodnevnim troškovima.

Nakon besplatnog prijevoza za učenike i studente, udžbenika za srednjoškolce i vrtića za predškolce, želimo da i sport bude dostupniji djeci i obiteljima.

Pozivam građane, sportske klubove, udruge i zainteresiranu javnost da se uključe u savjetovanje i doprinesu izradi konačnog prijedloga Pravilnika", poručio je Šuta.