Šuta proslavio 25 godina mature s ekipom iz srednje, objavio je i sliku

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta na društvenim je mrežama podijelio djelić atmosfere s obilježavanja 25. godišnjice mature, koju je proslavio s bivšim školskim kolegama iz Prve jezične gimnazije "Marko Marulić".

Uz fotografiju s okupljanja objavljenu na Facebooku, Šuta je istaknuo koliko su mu značili susret i povratak u bezbrižnije dane mladosti.

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– Sinoć sam s ekipom iz Marulića proslavio 25 godina mature. Lijepo je bilo opet se okupiti, prisjetiti školskih dana i vidjeti da neke priče, šale i prijateljstva ne stare – napisao je.

Četvrt stoljeća nakon završetka srednje škole, nekadašnji učenici ponovno su se okupili kako bi zajedno evocirali uspomene iz školskih klupa, prisjetili se anegdota koje su obilježile njihovu generaciju i potvrdili da neka prijateljstva doista odolijevaju vremenu.