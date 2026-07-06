Šuta primio predstavnike KUDŽ-a "Filip Dević" nakon velikog uspjeha na festivalu klapa u Perastu

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta primio je danas u velikoj vijećnici Gradske uprave predstavnike KUDŽ-a "Filip Dević" povodom njihova iznimnog uspjeha na jubilarnom 25. festivalu klapa u Perastu u Crnoj Gori.

Kako su javili iz Grada Splita, prijemu su, uz gradonačelnika Šutu, nazočili i Marina Kuzmanić Petreš, voditeljica Odsjeka za kulturu, predsjednik KUDŽ-a "Filip Dević" Ratko Borić, tajnik Ante Jukić, voditeljica ženske klape Ivana Smoljanović, voditelj muške klape Jakša Bilić te voditelj klape "Ferata" Marko Rica.

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