Šuta predstavio veliki plan priuštivog stanovanja: Na tri lokacije više od 200 stanova

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta danas je sazvao konferenciju za medije kako bi javnost izvijestio o projektima priuštivog stanovanja na Ravnim Njivama, Kamen-Šinama i Mejašima. "Danas je tema presice priuštivo stanovanje u gradu Splitu. Dok su drugi govorili o priuštivom stanovanju, mi smo kao Grad pokrenuli sve procedure kako bismo predstavili dokle smo praktički došli na tri lokacije.

Jedna od tih lokacija je Neslanovac – Ravne Njive, gdje je projekt u fazi dovršenog idejnog projekta te će sada biti predan na lokacijsku dozvolu. Za lokaciju na Mejašima projekt je već predan na građevinsku dozvolu, dok je za projekt Kamen idejni projekt također dovršen i spreman za predaju radi ishođenja lokacijske dozvole", pojasnio je Šuta. Naglasio je kako ovom prilikom želi zahvaliti svim ljudima iz gradske uprave koji su dali velik doprinos – kolegama iz urbanizma, kolegici Ružici, Maji, kolegama Krželju i Nikši te svima ostalima koji su svojim radom pridonijeli da se ovo ostvari. "Zahvaljujem i Brunu Putniku, koji se itekako založio da danas budemo u ovoj fazi. Praktički smo prvi u državi koji su pokrenuli ovaj model novog, priuštivog stanovanja", kazao je Šuta te dodao:

"Velika je zainteresiranost javnosti, imamo niz upita i naš je zadatak svaki korak detaljno predstaviti kako bi javnost znala u kojoj smo fazi. S nama su danas i projektanti koji mogu dati sve detalje o ovim lokacijama.

Čim ishodimo sve potrebne dozvole, očekujemo da ćemo već ove godine imati građevinsku dozvolu, ako procedura u urbanizmu bude tekla prema planu. Nakon toga projekt ćemo uputiti prema resornom ministarstvu radi provedbe javne nabave. Za preostale dvije lokacije očekujemo dovršetak procedura tijekom prvog kvartala iduće godine", kazao je.

Dakle, sve tri lokacije, nakon ishođenja potrebnih dozvola, bit će predane resornom Ministarstvu graditeljstva, koje će provesti javnu nabavu za izgradnju. Grad Split će, sukladno svim propisima, provesti javni poziv već u fazi provedbe javne nabave za izgradnju. Svi zainteresirani građani s područja grada Splita bit će pozvani da se prijave, a već tijekom same izgradnje znat će se tko je dobio stanove za priuštiviji najam, a tko stanove za priuštiviji otkup.

"Riječ je o Zakonu o priuštivom stanovanju koji je definirao da prilikom izgradnje zgrade 50 posto stanova ide za priuštiviji najam, a 50 posto za priuštiviji otkup."

U sklopu samih zgrada predviđeni su i javni sadržaji kroz poslovne prostore koji će biti sastavni dio svih građevina. Cilj je osigurati različite društvene sadržaje, vrtiće i druge sadržaje koje su zatražili gradski kotarevi.

"Ovo smo ozbiljno shvatili i ozbiljno se uhvatili posla. Velika zahvala svima koji su do sada sudjelovali u radu i dali svoj doprinos da budemo u ovoj fazi", kazao je Šuta te najavio i nove projekte. "Naš je sljedeći korak rad na novim lokacijama koje smo najavljivali. Tu govorimo o Brodarici, kao i o ovoj lokaciji na Ravnim Njivama, gdje se nalaze Vodovod i kanalizacija, a zemljište je u značajnom dijelu u vlasništvu Vodovoda, odnosno Grada Splita. Cilj je da se, nakon donošenja uredbe o urbanističkim projektima, i na tim lokacijama realiziraju stanovi za priuštivo stanovanje.

Prema informacijama koje imamo, uredba koja se tiče urbanističkih projekata trebala bi sada biti u javnom savjetovanju, a tijekom ove godine trebala bi biti usvojena na Vladi. Čim budemo imali sve potrebne podatke, odmah ćemo nastaviti s izradom tih projekata i nastojati realizirati sve zahtjeve koje imamo od naših građana s područja grada Splita.

Ovo pokazuje ozbiljan pristup i izvršenje obećanja koja smo imali u kampanji", zaključio je Šuta. Projektant zgrade na Ravnim Njivama Ante Meter pojasnio je kako će zgrada imati dvije etaže podzemnih garaža i četiri nadzemna volumena. Zgrada će se sastojati od 45 stanova različite kvadrature i dva poslovna prostora za koje će Grad odrediti namjenu. "Lokacija Kamen-Šine najveća je od ove tri lokacije. Projektna dokumentacija pri samom je kraju. Objekt je složena građevina koja će imati jednu podzemnu garažu te četiri nadzemna objekta. Objekt ima 450 stanova i šest poslovnih prostora", pojasnio je Petar Laus.

Ivan Vulić pojasnio je projekt zgrade na Mejašima. "Ovo je najmanja lokacija od sve tri. Tu ćemo imati 30 stanova i 66 parkirnih mjesta te dva poslovna prostora. Stanovi su jednosobni i dvosobni", kazao je Vulić.