Šuta pred početak Alke: „Ove godine Grad Split snažno stoji uz alkare!“

Pred početak 311. Sinjske alke splitski gradonačelnik Tomislav Šuta uputio je poruku podrške alkarskim natjecateljima.

Šuta je istaknuo važnost Alke kao jedne od najpoznatijih hrvatskih kulturnih manifestacija te naglasio kako Grad Split ove godine snažno stoji uz alkare.

„Uskoro započinje 311. Sinjska alka, jedna od najpoznatijih kulturnih manifestacija u Hrvatskoj. Ove godine Grad Split snažno stoji uz alkare! Sritno alkarima!“, poručio je Šuta.

Sinjska alka i ove godine okupila je brojne uzvanike i predstavnike političkog i javnog života, a središnji događaj je alkarsko natjecanje koje se održava na sinjskom trkalištu.