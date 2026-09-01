Šuta povlači crtu oko Karepovca: "Više nema dovoza otpada s drugih područja"

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je zaustavljanje dovoza otpada na Karepovac iz drugih gradova i općina, posebno s područja Makarskog primorja. Poručio je kako se nakon godina takve prakse „došlo do zida“ te da Split više ne može nastaviti na isti način.

Šuta je kazao da je Omiš pronašao alternativno rješenje za svoj otpad, dok od čelnika jedinica lokalne samouprave s Makarskog primorja očekuje konkretne poteze.

– Omiš nas je obavijestio da su pronašli alternativnu lokaciju za odlaganje otpada. Jutros sam također nazvao određene načelnike jer smatram da je potrebno da komuniciramo. Očekujem danas sastanak s načelnicima s Makarskog primorja i očekujem od njih da stvarno postupe – kazao je Šuta.

„Došli smo do zida“

Gradonačelnik smatra da je jedan od ključnih problema nedovoljno odvajanje otpada u pojedinim jedinicama lokalne samouprave koje su koristile Karepovac.

– Cijelo vrijeme imate općine koje su doslovno upućivale otpad, a 90 posto ga nisu odvajale. Jednostavno smo došli do zida i smatram da ovdje treba podvući crtu – rekao je.

Naglasio je da ne želi problem rješavati prepucavanjem preko medija te je zbog toga pozvao načelnike na razgovor.

– Želim da se jednostavno zaustavi dovoz otpada na područje Karepovca s drugih područja. Tu podrazumijevam prvenstveno Makarsko primorje – poručio je Šuta.

Na pitanje znači li to da se otpad više neće dovoziti na Karepovac, odgovorio je potvrdno.

Omiš je, prema njegovim riječima, već pronašao alternativu, no Šuta je rekao kako Grad Split zasad nema detalje o tome kamo će se omiški otpad odvoziti.

„Deset godina nisu ništa pokušali“

Šuta je kritizirao činjenicu da se rješenje problema nije pronašlo ranije.

– Problem je što deset godina nisu ništa pokušali napraviti. I mi se u Gradu Splitu trebamo trgnuti – kazao je.

Dodao je kako je održan sastanak na kojem je dobio informacije o stopi odvajanja otpada u Splitu, ali i načinu na koji se ti podaci evidentiraju.

Prema službenim podacima koje je iznio, stopa odvajanja otpada u Splitu iznosi 29 posto.

– Ne želim ništa prejudicirati, ali ako postoje posebni tokovi otpada koji ne ulaze u taj postupak, onda to treba preispitati – rekao je Šuta.

Preispitat će se i podaci Čistoće

Gradonačelnik je najavio i detaljniju provjeru načina evidentiranja pojedinih tokova otpada, kao i podataka povezanih s poslovanjem splitske Čistoće.

– Ako je to poseban tok otpada, onda se posebno i plaća, a to utječe i na same prihode komunalne tvrtke Čistoća. Ako se nešto pogrešno prikazivalo, imamo i drugi problem u smislu prijavljivanja samih prihoda i općenito poslovanja društva Čistoća. To su sve stvari koje treba ispitati – kazao je.

Naglasio je kako zasad ne želi donositi zaključke prije provjere svih podataka.

– Podaci koji se javno dostavljaju moraju biti vjerodostojni i trebaju se preispitati. Ja mogu govoriti o službenim podacima koji su javno objavljeni – zaključio je Šuta.