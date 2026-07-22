Šuta potpisao odluku: Posao održavanja splitskih nogostupa vrijedan 5,5 milijuna eura dobila jedina prijavljena tvrtka

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta potpisao je odluku kojom je tvrtka Point Split odabrana za održavanje nogostupa, pješačkih javnoprometnih površina i pripadajuće urbane opreme na području grada. Riječ je o poslu čija ukupna vrijednost iznosi nešto više od 5,5 milijuna eura s PDV-om, dok vrijednost bez PDV-a iznosi 4,4 milijuna eura.

Na natječaj stigla samo jedna ponuda

Procijenjena vrijednost nabave bila je šest milijuna eura bez PDV-a, a na otvoreni postupak javne nabave stigla je samo jedna ponuda. Ponudu je dostavila splitska tvrtka Point Split, a Grad ju je nakon pregleda ocijenio valjanom te donio odluku o odabiru. U obrazloženju odluke navodi se kako je izabrana jedina pristigla i valjana ponuda.

Održavat će nogostupe i urbanu opremu

Posao obuhvaća održavanje nogostupa uz nerazvrstane gradske ceste, pješačkih javnoprometnih površina te urbane opreme koja se nalazi na tim prostorima. U praksi bi to trebalo značiti popravke oštećenih nogostupa, uređenje pješačkih površina i zahvate na dijelovima javnog prostora kojima se Splićani svakodnevno kreću.