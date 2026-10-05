Šuta poslao jasnu poruku navijačima Hajduka

Split će ugostiti sastanak na vrhu MED9, koji u grad dovodi niz europskih čelnika i visokih dužnosnika. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta istaknuo je kako je riječ o velikom događaju i značajnoj promociji grada, zahvalivši Vladi i premijeru što je upravo Split odabran za domaćina. Govorio je i o sigurnosnim i prometnim mjerama koje će pratiti skup, ali i o budućnosti Poljuda, ulaganjima u sportsku infrastrukturu te važnoj utakmici koja se u isto vrijeme igra u gradu.

Jedna od tema bila je i budućnost stadiona na Poljudu, odnosno pitanje može li se postojećom rekonstrukcijom dobiti stadion koji odgovara suvremenim zahtjevima. Šuta nije želio prejudicirati zaključke stručne komisije.

– Već sam dao nekoliko izjava na tu temu i prepustio bih da se najprije održe svi sastanci te da se nakon toga sve prezentira. Nemam informacije o konačnim zaključcima. Mislim da struka mora reći svoje i da se na temelju toga mora donijeti ono što je najbolje za Poljud, Hajduk i Split – kazao je.

Podsjetio je pritom na projekte koje Grad provodi kada je riječ o sportskoj infrastrukturi, od Parka mladeži i Spaladium Arene do Gripâ i budućeg Hajdukova kampa.

– Stvarno smo se uhvatili ukoštac s pitanjem stadiona. Do sada su se procjene vezane uz sigurnost i cjelokupnu dokumentaciju na neki način potiskivale i stavljale po strani. Od samog početka bio sam svjestan da će dokumenti koji budu objavljeni izazvati određene reakcije. Međutim, kroz kvalitetnu raspravu možemo donijeti najbolje odluke – rekao je.

Konačni cilj, ističe, mora biti moderan stadion i podizanje splitske sportske infrastrukture na razinu kakvu grad zaslužuje.

– Želimo odluku koja će dovesti do toga da Split dobije moderan i suvremen stadion te napokon sportsku infrastrukturu kakvu zaslužuje još od 1979. godine – poručio je.

Osvrnuo se i na poruke navijača koji od Vlade traže jednak tretman Splita i Zagreba kada je riječ o stadionima.

– Svatko ima pravo iznijeti svoj stav. Prije svega, stadion je tu zbog navijača i upravo su navijači njegovi najveći korisnici. Što se tiče jednakog tretmana, uvjeren sam da Split neće biti zakinut – rekao je Šuta.

Naglasio je kako postoje razlike u modelima financiranja pojedinih projekata u Zagrebu i Splitu. Kranjčevićevu, podsjetio je, financira Grad Zagreb, dok je projekt Parka mladeži dio šireg projekta u koji je uključena i Vlada.

Kod Poljuda i Maksimira, smatra, potrebno je voditi računa i o velikoj razlici između financijskih mogućnosti Zagreba i Splita.

– Moramo se voditi financijskim mogućnostima, ali istodobno donijeti najbolje odluke za grad. Mislim da ćemo, kada donesemo konačnu odluku u kojem smjeru idemo i budemo sigurni da ćemo dobiti pravi, moderan i suvremen stadion, pronaći i odgovarajuća financijska rješenja. Cilj je da to budu dva nacionalna stadiona, na ponos svih nas u Hrvatskoj – zaključio je Šuta.