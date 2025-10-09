Šuta podržao ideju arheološkog parka u Stobreču: "To je velika vrijednost i kulturno dobro"

Na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, u sklopu točke vijećničkih pitanja, vijećnik stranke Centar Mario Lolić postavio je pitanje o statusu i planovima vezanim uz arheološko nalazište u Stobreču — lokalitetu od iznimne kulturne i povijesne vrijednosti.

Gradonačelnik Tomislav Šuta odgovorio je kako Grad Split prepoznaje značaj nalazišta te da se poduzimaju sve potrebne mjere kako bi ono bilo zaštićeno i dostupno javnosti u budućnosti.

"To je sigurno velika vrijednost i kulturno dobro u Gradu Splitu. Nemam ništa protiv da se ide u realizaciju samog arheološkog parka. Treba se nalazište maksimalno zaštititi i poduzete su sve radnje po tom pitanju. Nisam izbjegavao ono što su mi konzervatori nalagali. Kao gradonačelnik sam sve poduzeo i sve što se tražilo za dobrobit arheološkog nalazišta, ja sam poduzeo i napravio", istaknuo je Šuta.

Vijećnik Lolić izrazio je zadovoljstvo odgovorom gradonačelnika, istaknuvši kako podržava njegov stav o važnosti očuvanja kulturne baštine te mu zahvalio na spremnosti da se projekt arheološkog parka u Stobreču nastavi u pozitivnom smjeru.

Podsjetimo, nova sjednica Gradskog vijeća Grada Splita je u tijeku...