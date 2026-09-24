Šuta otvorio garažu na Ravnim njivama: Više od 500 mjesta, parkiranje zasad besplatno

Nova garaža na Ravnim njivama službeno je otvorena. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta predstavio je garažu koja je dobila uporabnu dozvolu i raspolaže s više od 500 parkirnih mjesta. Parkiranje će u početnom razdoblju biti besplatno, a naplata bi trebala početi za otprilike 20 do 30 dana.

– Ovdje smo danas kako bismo službeno otvorili garažu koja je dobila uporabnu dozvolu. Garaža Ravne njive ima preko 500 parkirnih mjesta. Mjesta su osigurana i za osobe s invaliditetom, kao i za bicikle i motocikle – kazao je Šuta.

Naglasio je kako je riječ o važnom projektu za Ravne njive, ali i dijelu šireg plana rješavanja problema nedostatka parkirnih mjesta u splitskim kvartovima.

Privremeno parkiralište koje je dosad postojalo oko garaže više se neće koristiti, dok će korištenje nove garaže u početku biti besplatno.

– U narednom razdoblju korištenje parkinga bit će besplatno za građane dok se ne osposobi cijeli dio. Sada kroz probni rad moramo utvrditi sve okolnosti, ali očekujemo da će kroz nekih 20-ak dana, najkasnije 30, krenuti naplata po redovnoj cijeni Split Parkinga – rekao je gradonačelnik.

Cilj 6000 novih parkirnih mjesta

Šuta je otvaranje garaže iskoristio i kako bi predstavio planove gradske uprave za izgradnju novih parkirališta i garaža diljem Splita.

– Nama je cilj izgraditi i dobiti 6000 novih parkirnih mjesta. Ovdje dobivamo preko 500 – rekao je.

Govoreći o projektima koji su već u tijeku, spomenuo je garažu Vana Roje na Sućidru te garažu u Papandopulovoj ulici na Trsteniku. Završetak garaže na Trsteniku, nakon prolongacije rokova, očekuje se u prosincu, dok je završetak garaže Vana Roje prema planu predviđen za siječanj ili veljaču 2027. godine.

– Što se tiče Papandopulove, tražila se prolongacija. Mnogo je bilo grešaka u projektu i jednostavno su ta traženja izvođača bila opravdana. Tu očekujemo u 12. mjesecu da se ista ovakva situacija dogodi – kazao je Šuta.

Nove garaže na Blatinama, Spinutu i drugim kvartovima

Grad priprema i projekte novih kvartovskih garaža. Šuta je naveo Blatine, Spinut i područje oko bolnice, a najavio je kako će se rješenja predstavljati stanovnicima gradskih kotareva prije realizacije.

– Očekujemo da predstavimo građanima u gradskim kotarevima prijedloge svih rješenja i očekujemo podršku građana. Ukoliko bude nezadovoljstva među građanima i odbijanja da se određene garaže izgrade, preusmjerit ćemo se na nove lokacije po drugim kvartovima – rekao je.

Prvi projekt koji će biti predstavljen građanima odnosi se na područje Blatina.

– Cilj nam je riješiti gorući problem, kao i na Spinutu i Blatinama, gdje rješavamo problem parkinga općenito oko same bolnice – dodao je.

U visokoj fazi pripreme i ishođenja dozvola, prema riječima gradonačelnika, nalaze se i nadogradnje garaža na Pujankama, odnosno na području Zagorskog puta i Tijardovićeve. Spomenuo je i projekte u Doverskoj i Rendićevoj te nadogradnje pojedinih garaža na Mertojaku.

Park & Ride na Lovrincu i Park & Walk kod Turske kule

Među većim projektima Šuta je izdvojio Park & Ride na Lovrincu, za koji bi trebao uslijediti javni natječaj za izgradnju, kao i Park & Walk kod Turske kule.

Prema njegovim riječima, na tim lokacijama planira se više od 1300 parkirnih mjesta.

– Kad se ovo sve skupa zbroji, dolazimo do pripreme i provedbe projekata gdje će se stvarno dogoditi izgradnja, a gdje se već i događa, u iznosu od 6000 parkirnih mjesta. To je naš cilj, to je nešto što želimo ostvariti i na tome intenzivno radimo – poručio je.

42 mjesta za osobe s invaliditetom i dvije punionice

Na pitanje o kapacitetima nove garaže na Ravnim njivama, Šuta je kazao kako su 42 parkirna mjesta namijenjena osobama s invaliditetom.

Predviđena su i mjesta za motocikle i bicikle, a vlasnicima električnih automobila bit će dostupne dvije punionice.

Garaža će biti predana na upravljanje Split Parkingu. Šuta je pritom pojasnio kako Split Parking nije sudjelovao u njezinoj izgradnji, nego je investitor bio Grad Split.

– To će se dati na upravljanje, odnosno u najam Split Parkingu i dalje će oni voditi garažu. Najnormalnije će vrijediti ista pravila kao i za sve ostale garaže. Ovdje nema apsolutno nikakve razlike u odnosu na ostale garaže – kazao je.

To znači da će građanima biti dostupne i stanarske pretplate prema postojećim pravilima Split Parkinga.

– Pravila su poznata, postoje stanarske pretplate koje će biti moguće i nema nikakvih odstupanja ni novih pravila – zaključio je Šuta.

Na kraju je zahvalio svima koji su sudjelovali u realizaciji projekta.

– Čestitam svima koji su sudjelovali i dali svoj doprinos u izgradnji garaže Ravne njive. Neka ovo bude dodatni vjetar u leđa da se svi ovakvi projekti koji se započnu i realiziraju – poručio je splitski gradonačelnik.