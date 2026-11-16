Šuta otkrio na što planira potrošiti 467,5 milijuna eura: Dva doma za starije, priuštivi stanovi, obnova Rive i velika ulaganja u sport

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta objavio je detalje prijedloga gradskog proračuna za 2027. godinu, koji je upućen gradskim vijećnicima na razmatranje. Prijedlog je vrijedan 467,5 milijuna eura, a gradska uprava njime planira obuhvatiti niz infrastrukturnih, obrazovnih, socijalnih, sportskih i kulturnih projekata.

Šuta je poručio kako je cilj nastaviti ulaganja u projekte koje smatra važnima za dugoročni razvoj Splita.

Nove škole, vrtići i Škverska ambulanta

Jedan od prioriteta predstavljenog prijedloga odnosi se na obrazovanje i zdravstvenu infrastrukturu.

Planirana su ulaganja u izgradnju i dogradnju splitskih osnovnih škola i dječjih vrtića, čime bi se trebali poboljšati uvjeti za obrazovanje i boravak djece. Među najavljenim projektima posebno se ističu izgradnja Škverske ambulante te projektiranje Centra za autizam, koji bi trebao osigurati kvalitetnije uvjete za osobe s autizmom i njihove obitelji.

Nakon gotovo 40 godina Split planira dva nova centra za starije

Značajan dio najavljenih ulaganja odnosi se i na skrb za starije sugrađane. Šuta je najavio nastavak aktivnosti usmjerenih prema izgradnji čak dva nova centra za starije osobe, i to na Pazdigradu i Duilovu.

Prema njegovim riječima, riječ je o projektima koji bi nakon gotovo četiri desetljeća trebali donijeti značajan pomak u razvoju smještajnih kapaciteta za starije građane Splita. Jedna od najzanimljivijih najava odnosi se na rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji. Gradonačelnik je istaknuo kako gradska uprava radi na ishođenju potrebnih dozvola za projekte priuštivog stanovanja na tri lokacije u Splitu. Šuta tvrdi da je riječ o prvom takvom pristupu jedne splitske gradske uprave, a cilj je omogućiti povoljnije uvjete stanovanja građanima kojima su tržišne cijene nekretnina teško dostupne. Uz to, najavljeno je i uvođenje novih mjera sufinanciranja najma stanova. Posebno mjesto u prijedlogu proračuna zauzimaju ulaganja u sportsku infrastrukturu. Šuta je najavio ono što opisuje kao najveći investicijski ciklus u splitskom sportu nakon Mediteranskih igara. Među najvažnijim projektima naveo je obnovu sportskog kompleksa Gripe, sanaciju Spaladium Arene te rekonstrukciju atletskog stadiona na Parku mladeži. Riječ je o objektima čija bi obnova trebala poboljšati uvjete za treniranje i održavanje sportskih natjecanja.

Obnavljat će se Riva, Bačvice, Ježinac i obalni pojas

Gradska uprava planira i niz zahvata na splitskoj obali. Među najavljenim projektima nalaze se obnova Rive, uređenje kupališnog kompleksa na Bačvicama, uređenje platoa ispred POŠK-a te plaže Ježinac. Planirana je i izgradnja nove rive u Stobreču, dovršetak šetnice na Duilovu te uređenje plaža u Slatinama. Prema Šutinoj najavi, cilj je postupno obnoviti i unaprijediti gradski priobalni pojas, od središta Splita do njegovih rubnih dijelova.

Značajna ulaganja predviđena su i u kulturnu infrastrukturu te zaštitu povijesne baštine. Najavljena je obnova Doma mladih, Ljetnog kina Bačvice i Hrvatskog narodnog kazališta Split. U planovima su i zahvati na Etnografskom muzeju, Dioklecijanovim podrumima, Jugoistočnoj kuli i Mletačkoj kuli. Riječ je o kulturnim i povijesnim objektima koji imaju važnu ulogu u identitetu Splita, ali i njegovoj turističkoj ponudi.

Prometnice, garaže i novi Park & Ride projekti

Prijedlog proračuna uključuje i nastavak ulaganja u prometnu infrastrukturu, koja je među važnijim svakodnevnim pitanjima za stanovnike Splita. Među najavljenim zahvatima su projekti vezani uz Vukovarsku i Lovrinačku ulicu, Žnjan i Dračevac. Grad planira nastaviti izgradnju i obnovu javnih garaža, a posebno se ističu veliki Park & Ride/Walk projekti na Lovrincu i Turskoj kuli. Njihova je svrha omogućiti građanima parkiranje vozila i nastavak putovanja javnim prijevozom ili pješice, čime bi se moglo smanjiti prometno opterećenje pojedinih dijelova grada.

Uz velika infrastrukturna ulaganja, Šuta je najavio nastavak postojećih socijalnih i obrazovnih mjera. Prema njegovoj objavi, Grad Split planira zadržati besplatan javni prijevoz za učenike i studente, besplatne vrtiće za predškolce te besplatne udžbenike za srednjoškolce. Istodobno se najavljuju i dvije nove mjere, sufinanciranje sportskih članarina za djecu i mlade te sufinanciranje najma stanova. Na taj način gradska uprava želi dodatno rasteretiti kućne proračune, posebno obitelji s djecom i građane koji žive u unajmljenim stanovima.

O prijedlogu proračuna odlučivat će gradski vijećnici

Prijedlog proračuna od 467,5 milijuna eura sada je pred splitskim gradskim vijećnicima, koji će o njemu raspravljati i odlučivati. Iako je gradonačelnik predstavio širok popis najavljenih ulaganja, iz njegove objave nisu vidljivi pojedinačni iznosi za svaki projekt, kao ni rokovi njihova završetka. Detaljniji financijski raspored ulaganja trebao bi biti vidljiv iz proračunske dokumentacije i pripadajućih projekcija.

Gradsko vijeće proračun za 2027. godinu treba donijeti do kraja ove godine, a rasprava će pokazati koje će investicije i mjere dobiti potporu vijećnika.