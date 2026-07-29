Šuta otkrio kandidatkinju za ravnateljicu MKC-a, Ivošević: "Zabraniti alkohol u trgovinama, a ostaviti noćne klubove je besmisleno"

Splitski gradski vijećnici okupili su se na 14. sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita, pred kojima je opsežan dnevni red s čak 58 točaka. Raspravljat će, među ostalim, o ograničenju prodaje alkohola, radnom vremenu ugostiteljskih objekata, izgradnji Park & Ride garaže na Lovrincu, izborima u gradskim kotarevima i mjesnim odborima te Strategiji zelene urbane obnove Splita. Sjednica je započela usvajanjem zapisnika s prethodnog zasjedanja, nakon čega su na red došla vijećnička pitanja i odgovori gradskih službi na pitanja postavljena tijekom nekoliko ranijih sjednica.

Šuta: "Okosnica sjednice je reguliranje prodaje alkohola"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta uoči početka sjednice izdvojio je nekoliko ključnih točaka dnevnog reda.

"Okosnica današnje sjednice je odluka o reguliranju prodaje alkohola u Splitu. Osim te točke, zanimljiva je i Strategija zelene urbane obnove Grada Splita", kazao je Šuta. Najavio je i raspisivanje izbora za gradske kotareve i mjesne odbore. "U ovom procesu možemo najaviti izbore za gradske kotareve i mjesne odbore. Cilj je da se izbori održe 27. rujna ove godine", rekao je splitski gradonačelnik.

Šuta je spomenuo i Draganu Kurtić, profesoricu u Srednjoj umjetničkoj školi, koja će biti kandidatkinja za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Multimedijalnog kulturnog centra Split, o čemu će odlučivati gradski vijećnici.

Ivošević traži reguliranje rada noćnih klubova

Među važnijim točkama dnevnog reda nalazi se prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva na području Splita. Pred vijećnicima je i Šutin prijedlog kojim bi se ograničila prodaja alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol. Upravo je ta tema izazvala reakciju nezavisnog vijećnika s liste Centra Bojana Ivoševića, koji je prije početka sjednice predložio dopunu dnevnog reda kojom bi se izmijenila i odluka o radnom vremenu splitskih ugostiteljskih objekata.

"Zabraniti prodaju alkohola u trgovinama, a ostaviti rad noćnih klubova je besmisleno. Je li gospodinu Šuti javni red i mir te dobrobit stanara na prvome mjestu ili prihodi njegovih kolega, to ćemo vidjeti danas", rekao je Ivošević. Dodao je kako se gradonačelnik, prema njegovu mišljenju, protivi donošenju odluka kojima bi se regulirao rad ugostiteljskih objekata i zaštitili stanari. Ivošević se osvrnuo i na informacije koje su se posljednjih dana pojavile u javnosti o navodnom pogodovanju pojedinim interesnim skupinama, ali za svoje tvrdnje nije ponudio konkretne dokaze. Hoće li njegov prijedlog biti uvršten među službene točke, vijećnici će odlučiti prilikom utvrđivanja konačnog dnevnog reda. Gradsko vijeće trebalo bi raspravljati i o davanju ovlaštenja tvrtki Split parking za provedbu projekta izgradnje Park & Ride garaže na Lovrincu.

Na dnevnom redu je i Strategija zelene urbane obnove Grada Splita za razdoblje od 2026. do 2035. godine. Dokument bi trebao odrediti smjer razvoja zelenih površina, prilagodbe klimatskim promjenama i održivijeg urbanog planiranja u sljedećih deset godina. Vijećnici će odlučivati i o izmjenama Plana upravljanja pomorskim dobrom za razdoblje od 2024. do 2028. godine te o novim pravilima i postupcima jednostavne nabave Grada Splita.

Imovinsko-pravni odnosi i statuti škola

Na sjednici će se razmatrati sklapanje nagodbe radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na trasi Ulice Ivana pl. Zajca. Nekoliko zasebnih točaka odnosi se i na ukidanje statusa javnog dobra na zemljištima različitih površina na području Splita.

O prijedlozima će vijećnike izvijestiti ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za izgradnju Nikša Maletić.

Velik dio dnevnog reda odnosi se na davanje prethodnih suglasnosti za izmjene i dopune statuta brojnih splitskih osnovnih škola, među kojima su Blatine-Škrape, Bol, Brda, Dobri, Kamen-Šine, Kman-Kocunar, Lokve-Gripe, Lučac, Manuš, Marjan, Mejaši, Meje, Mertojak, Plokite, Pojišan, Pujanke, Ravne njive-Neslanovac, Skalice, Slatine, Spinut, Split 3, Srinjine, Stobreč, Sućidar, Trstenik, Visoka, Žnjan-Pazdigrad i Žrnovnica. Suglasnost se traži i za dopune Statuta Centra za autizam.

Spomen-ploča na Banovini i fontana na Splitu 3

Vijećnici će odlučivati i o postavljanju spomen-ploče na pročelju zgrade Banovine, u znak sjećanja na veliki prosvjed građana Splita održan 6. svibnja 1991. godine.

Na dnevnom redu je i prijedlog postavljanja spomenika poginulim hrvatskim braniteljima Ivici Vuci i Dragi Jukiću, kao i prijedlog postavljanja fontane u Ulici Ruđera Boškovića.

Pred vijećnicima su i kadrovske promjene u nekoliko gradskih radnih tijela, uključujući Komisiju za imena ulica, trgova i spomenike, Socijalno vijeće te Odbor za rad s nacionalnim manjinama. Kao dopuna dnevnog reda predloženo je davanje suglasnosti Muzeju grada Splita za provođenje javne nabave za izmjenu sustava elektroinstalacija i prateće radove u zapadnom dijelu Podruma Dioklecijanove palače.

Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata trebao bi dobiti suglasnost za provođenje postupka javne nabave za klimatizaciju i uređenje uredskih prostora.