Šuta otkrio kada očekuje bagere na Hajdukovu kampu, golferi uzvratili: "Nećemo izaći mirno"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta održao je konferenciju za medije na prostoru golf terena u Stobreču, dan nakon odluke Vlade RH kojom je napravljen prvi konkretan korak prema realizaciji dugo najavljivanog Hajdukova kampa.

Šuta je otkrio i prve konkretnije rokove. Prema njegovim riječima, Grad očekuje da bi za dvije do tri godine na lokaciji mogli biti bageri te biti vidljivi prvi tereni budućeg kampa.

No konferencija nije završila samo pričom o Hajduku. Pred novinare je stao i Miljenko Kardum, glasnogovornik Golf kluba Split 1700, koji se žestoko usprotivio planovima i najavio da će se golferi za ostanak na lokaciji boriti pravnim sredstvima.

Šuta: Pet nogometnih terena i akademija

„Tema je kamp Hajduka. Svi zajedno znamo da je Vlada Republike Hrvatske na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o dodjeli prava građenja Gradu Splitu za izgradnju kampa na lokaciji koja se nalazi iza nas“, kazao je Šuta.

Prema njegovim riječima, u budući kompleks trebali bi biti uključeni i tereni na kojima je održana konferencija za medije.

„Cilj je da se tamo izgradi akademija, pet nogometnih terena i da se sve skupa u proceduri koja nas očekuje i zadanim razumnim rokovima dovrši“, rekao je.

Sljedeći korak je donošenje uredbe vezane uz izradu urbanističkog projekta, što Šuta očekuje tijekom jeseni.

Nakon toga Grad Split trebao bi izraditi urbanistički projekt, čime bi se stekli uvjeti za nastavak projektiranja i realizaciju projekta.

„Mi očekujemo kroz nekih par godina, dvije do tri godine, da bi tu već trebali biti i bageri i prvi tereni koji bi trebali biti vidljivi“, rekao je Šuta.

Naglasio je da se zakonska procedura mora poštovati te da gradnja ne može početi prije dovršetka potrebnih koraka.

A što će biti s golferima?

Na lokaciji budućeg Hajdukova kampa danas se nalaze golf tereni.

Šuta je kazao da su ugovori istekli te da je slučaj u nadležnosti DORH-a, ali je istodobno poručio kako Grad želi pronaći alternativno rješenje za golf.

„Grad Split također želi pronaći alternativu i lokaciju za rješavanje sporta što se tiče samog golfa“, rekao je.

Dodao je da postojeća lokacija ionako nema dovoljno prostora za golf u punom smislu te da je spreman razgovarati o drugoj lokaciji na području Splitsko-dalmatinske županije.

„Kao u ovom primjeru gdje želimo riješiti problem kampa Hajduka, želimo riješiti i problem samog golfa“, kazao je.

Kardum: „Ovdje se događa sportocid“

Nakon Šutina obraćanja riječ je uzeo Miljenko Kardum, glasnogovornik Golf kluba Split 1700.

„Gledajte ovaj sportocid koji se događa trenutno u gradu“, započeo je Kardum.

Kazao je da su golferi prije 26 godina na toj lokaciji zatekli prostor koji je usporedio s „Karepovcem broj dva“ te da su vlastitim radom od njega napravili zelenu oazu.

„Kad vidite cijelu betonizaciju oko nas, onda je ovo jedina svijetla točka ovoga grada“, ustvrdio je.

Kardum kaže da klub redovito vodi školu golfa te da je teren uvršten u međunarodne golf strukture. Tvrdi i da golf kao sport na toj lokaciji ima ozbiljne rezultate i tradiciju.

„Hajdukov kamp sam po sebi nije problematičan“

Kardum je naglasio da se Golf klub ne protivi samoj ideji Hajdukova kampa.

„Kamp Hajdukov sam po sebi nije problematičan“, rekao je, ali potom ustvrdio da iza cijelog projekta vidi drukčije interese.

Između ostalog, iznio je tvrdnju da je „suština cijele priče izgradnja“ te izrazio bojazan da bi se u budućnosti na prostoru mogli pojaviti drugi građevinski sadržaji.

Riječ je o Kardumovim tvrdnjama za koje na konferenciji nije iznio dokaze.

„Nećemo izaći miroljubivo“

Najvažniju poruku Kardum je ostavio za kraj.

„Mi nećemo izaći miroljubivo. Izaći ćemo pravnim sredstvima, borit ćemo se. Mi smo tu u legalnom posjedu, mi smo to izgradili“, rekao je.

Najavio je da će klub koristiti sva raspoloživa pravna sredstva.

„Mi ćemo se svim pravnim sredstvima boriti do zadnjeg trenutka“, poručio je.

Smatra da se prostor koji je sada rekreacijska zona pokušava „političkim i zakonodavnim gimnastikama“ pretvoriti u profesionalnu sportsku zonu, što je nazvao „velikom sramotom“.

Šuta, s druge strane, poručuje da Grad ne namjerava ugasiti golf kao sport, već pronaći alternativnu lokaciju na kojoj bi se mogli stvoriti odgovarajući uvjeti.

Hoće li to biti dovoljno za dogovor s golferima, tek će se vidjeti. Za sada je jasno da put do Hajdukova kampa, osim urbanističkih i administrativnih procedura, otvara i još jedan spor.