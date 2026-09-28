Šuta otišao u Livno

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta danas je u Livnu prisustvovao obilježavanju Dana grada i 1134. obljetnice prvoga pisanog spomena Livna i livanjskog kraja, izvijestio je u svojoj objavi.

Istaknuo je kako mu je poseban osjećaj sudjelovati u proslavi grada bogate povijesti i taj važan dan podijeliti s njegovim stanovnicima.

"Poseban je osjećaj biti u gradu s tako dugom i bogatom poviješću te danas s njegovim ljudima podijeliti ovaj važan dan", poručio je Šuta. U objavi se osvrnuo i na povezanost Splita i Livna, naglasivši važnost očuvanja i daljnjeg razvijanja odnosa između dvaju gradova.

"Split i Livno povezuju blizina, prijateljstvo i snažne veze koje vrijedi čuvati i dalje graditi", istaknuo je splitski gradonačelnik te Livnu čestitao Dan grada.