Šuta osudio vandalizam u Grahovu na obljetnicu "Balvan revolucije", traži hitnu reakciju policije

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta oglasio se povodom 35. obljetnice početka “Balvan revolucije”, oružanog ustanka srpskih pobunjenika 1990. godine koji je bio uvod u Domovinski rat.



U objavi na društvenim mrežama Šuta je podsjetio na visoku cijenu koju je Hrvatska platila za svoju slobodu, te istaknuo kako je upravo danas primio fotografije vandalizma iz Grahova.

“Nažalost, danas sam dobio slike vandalizma iz Grahova, mjesta koje sam nedavno posjetio, zapalio svijeću i pomolio se za poginule heroje.

Spomen obilježja ne smiju biti predmet destrukcije, ni u ratu niti u miru. Ovakvi činovi služe samo na sramotu i ne mogu zasjeniti sjećanje i dostojanstvo onih koji su dali živote za Hrvatsku”, poručio je splitski gradonačelnik.

Šuta je pozvao policiju u Grahovu da ozbiljno shvati ovaj čin vandalizma te da osigura zaštitu spomen obilježja.