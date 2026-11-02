Šuta odlučno odbacio optužbe o putovanju s Nikolićem u Francusku: "U Parizu sam bio sa suprugom i sve platio vlastitim novcem"

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta odbacio je navode da je sa svojim suradnikom Antonijem Nikolićem putovao u Francusku, istaknuvši kako je u Parizu bio isključivo sa suprugom te da je putovanje financirao vlastitim novcem. Osvrnuo se i na optužbe iznesene tijekom današnje tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, na kojoj se raspravljalo o poslovima tvrtki povezanih s Nikolićem, odnosno o temi koju je oporba nazvala "Šutina Fimi medija".

Podsjetimo, gradski vijećnik Jakov Prkić (Direkt) jutros je na konferenciji za medije izjavio kako postoje sumnje da su Šuta i Nikolić zajedno boravili u Francuskoj. Najavio je da će zatražiti službene informacije o tome tko je financirao putovanje i jesu li za njega korištena javna sredstva.

Šuta je takve navode odlučno odbacio. "Mogu samo konstatirati da sam sa svojom suprugom u Parizu bio samo jedanput, i to o vlastitom trošku. Što se tiče daljnjih navoda, sve ih odlučno odbacujem. Ako se bude tražilo bilo kakvo dodatno pojašnjenje, u potpunosti stojim na raspolaganju. Što se tiče gospodina Nikolića, uputio bih vas da pitate njega je li bio u Francuskoj. Ja sam sa svojom suprugom bio u Parizu i sve sam financirao o vlastitom trošku", rekao je Šuta.

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Šuta o poslovima tvrtki: "Sve su usluge odrađene"

Gradonačelnik se osvrnuo i na pitanja o javnim nabavama te angažmanima tvrtki o kojima se raspravljalo na današnjoj sjednici. Prema njegovim riječima, riječ je o poslovnim subjektima koji su i ranije surađivali s Gradom Splitom, a sporne narudžbenice izdane su u skladu s pravilima jednostavne nabave. "Govorimo o tvrtkama koje su kontinuirano prisutne u Gradu Splitu. Napravljeno je nekoliko narudžbenica, sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi. Usluge su obavljene. Bile su tri narudžbenice u Gradu Splitu, čini mi se, u iznosu od otprilike 3.000 eura po narudžbenici", kazao je Šuta.

Dodao je kako je jedna narudžbenica bila vezana uz Hrvatsko narodno kazalište Split. "Također, bila je i jedna narudžbenica koja se odnosila na Hrvatsko narodno kazalište. Sve su usluge odrađene i svi ljudi koji su sudjelovali u tim procedurama smatraju da su usluge izvršene u skladu s narudžbom", istaknuo je.

Odbacio i povezanost sa slučajem Tahirbegović

Šuta je komentirao i istup Slavena Tahirbegovića iz Hrvatskog doma Split, koji je na tematskoj sjednici govorio o okolnostima angažmana povezanih s Nikolićem. Gradonačelnik tvrdi da s Tahirbegovićem nikada nije razgovarao o tim poslovima niti je od njega bilo što tražio. "Što se tiče gospodina Tahirbegovića, s njim uopće nisam komunicirao na tu temu. Nisam ga nikada zvao niti sam išta tražio od njega. On je danas sve iznio i rekao što je imao komunicirati", naglasio je Šuta.

Na kraju je još jednom odbacio bilo kakvu osobnu povezanost s okolnostima koje su bile predmet rasprave.

"Odbacujem bilo kakvu povezanost mene kao gradonačelnika s cijelim tim slučajem. Čuli smo što je gospodin Tahirbegović rekao i kako je, prema njegovim riječima, tekao cijeli proces. Slobodno možete s njim razgovarati i dalje ispitivati sve što vas zanima", zaključio je splitski gradonačelnik.