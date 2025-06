Šuta odgovorio hoće li Puljka zvati na otvorenje Žnjana i hoće li mijenjati program

Prvi čovjek grada Splita zadnje četiri godine, Ivica Puljak (Centar), prije lokalnih izbora najavio je za 21. lipnja veliku feštu otvaranja uređenog žnjanskog platoa. Tim se projektom kao gradonačelnik naveliko hvalio, iako ga je, kako su to naglašavali gradski vijećnici iz redova HDZ-a, pokrenuo njegov prethodnik Andro Krstulović Opara (HDZ).

Ivica Puljak iskoristio je većinu koju je u prošlom sazivu imao u Gradskom vijeću za dobivanje suglasnosti za zaduživanje Grada Splita za preko 100 milijuna eura za niz projekata, pa tako i za uređenje žnjanskog platoa. Takvo veliko zaduživanje Grada Splita kod banaka, koje se s kamatama penje na 150 milijuna eura, kritizirao je u puno navrata upravo Tomislav Šuta, navodeći da su se za mnogo toga - prvenstveno za osnovne škole, mogla dobiti bespovratna sredstva, a da će kredit koji je digao Ivica Puljak otplaćivati generacije Splićana. Puljak je s druge strane koristio svaku sjednicu Vijeća da bi vrijeđao Tomislava Šutu, kojemu su na kraju Splićani dali povjerenje na izborima.

Hoće li Tomislav Šuta, koji će kao novi gradonačelnik svečano otvoriti uređeni žnjanski plato, nakon svih uvreda koje je primio na taj događaj pozvati Ivicu Puljka? Pitanje je to koje se prirodno nameće, piše Slobodna Dalmacija.

Za tehničku organizaciju svečanosti pod nazivom “Ča će mi Copacabana” Grad Split je, kako je to prije 10-ak dana pisala Slobodna, odabrao tvrtku “Lira - Intersound” iz Pule koja će za to biti plaćena 68.600 eura.

To je samo dio troškova tog “trosatno do četverosatnog” događanja tijekom kojeg će se održati koncerti, vatromet, prelet aviončića s natpisom “Tko ovo more platiti”...

- Hoćete li pozvati Ivicu Puljka na otvaranje žnjanskog platoa? - pitali su novoga gradonačelnika Tomislava Šutu, na što je on odgovorio ko iz topa:

- Da. I sve gradonačelnike koji su sudjelovali od početka stvaranja žnjanskog platoa.

Slobodna je Tomislava Šutu pitala hoće li biti izmjena u organizaciji svečanosti u odnosu na ono što je osmišljeno u mandatu Ivice Puljka. Evo što nam je odgovorio:

- U vezi s organizacijom svečanosti otvaranja žnjanskog platoa nastavit će se s onim što je zatečeno. Neće se oko toga raditi nikakav cirkus. Sve će biti kako je isplanirano jer treba postojati kontinuitet, iako bih volio da je sve to bilo skromnije i da je dio novca bio usmjeren na besplatne udžbenike za srednjoškolce ili za besplatni gradski vrtić ili za besplatni prijevoz za učenike i studente. No, već je sve ugovoreno vezano za otvaranje žnjanskog platoa - bio je jasan novi splitski gradonačelnik.