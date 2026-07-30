Šuta odgodio današnje obraćanje medijima nakon Kerumova uhićenja

Splitska gradska uprava odgodila je događanje na kojem je gradonačelnik Tomislav Šuta danas trebao sudjelovati u potpisivanju ugovora za izradu projektne dokumentacije i usluge projektantskog nadzora za izgradnju Centra za starije Split.

Iako iz Grada nisu naveli razlog odgode, obavijest predstavnicima medija stigla je istoga jutra kada je objavljeno da je uhićen bivši splitski gradonačelnik i predsjednik HGS-a Željko Kerum, čija je stranka partner HDZ-ovoj vlasti u Splitu.

USKOK je potvrdio da PNUSKOK na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije provodi uhićenja i hitne dokazne radnje protiv nekoliko osoba zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Prema informacijama koje su objavili mediji, među uhićenima je i Željko Kerum.

Zasad nema službene potvrde da je Šutino današnje pojavljivanje pred novinarima odgođeno upravo zbog Kerumova uhićenja, no vrijeme odgode svakako otvara takvo pitanje.

Potpisivanje ugovora prebačeno je na petak, 31. srpnja, u 11 sati u Maloj vijećnici Gradske uprave Grada Splita. Nakon potpisivanja najavljene su izjave za medije.