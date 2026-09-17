Šuta objavio detalje Hajdukova kampa: Pet travnatih terena na gotovo 72 tisuće kvadrata

Napravljen je jedan od ključnih koraka prema realizaciji dugo najavljivanog nogometnog kampa Hajduka u Stobreču. Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku kojom se Gradu Splitu daje pravo građenja na gotovo 72 tisuće četvornih metara državnog zemljišta namijenjenog izgradnji kampa splitskog kluba.

Vijest je objavio ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, koji je poručio kako je projekt sve bliže realizaciji.

Bačić: "Sve smo bliže Hajdukovom kampu u Stobreču"

"Sve smo bliže Hajdukovom kampu u Stobreču! Predstavio sam danas na sjednici Vlade odluku kojom Gradu Splitu dajemo pravo građenja na nekretnini u Stobreču", poručio je Bačić.

Riječ je, kako je naveo, o gotovo 72 tisuće četvornih metara zemljišta na kojem bi trebao niknuti novi Hajdukov nogometni kamp. "Ovo je još jedno naše obećanje koje, zajedno s Gradom Splitom i Hajdukom, uspješno dovodimo do realizacije", istaknuo je ministar.

Podsjetio je kako je tema izgradnje kampa otvorena krajem veljače u razgovorima s gradonačelnikom Splita Tomislavom Šutom i splitsko-dalmatinskim županom Blaženkom Bobanom.

Bačić je najavio i novi važan korak vezan uz sportsku infrastrukturu u Splitu. "Do kraja rujna ili početkom listopada predstavit ćemo i trenutačno stanje stadiona Poljud", poručio je.

Šuta: "Pet travnatih terena za prvu momčad i Akademiju"

Odluku Vlade komentirao je i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je istaknuo da je riječ o ključnom koraku prema početku izgradnje kampa. "Danas smo napravili ključan korak prema izgradnji Hajdukova kampa. Vlada RH donijela je odluku kojom se Gradu Splitu bez naknade osniva pravo građenja na 71.973 četvorna metra državnog zemljišta u Stobreču, procijenjene vrijednosti 8,7 milijuna eura, na rok od 50 godina, isključivo za izgradnju nogometnog kampa", naveo je Šuta.

Prema njegovim riječima, planovi za novu Hajdukovu bazu uključuju pet travnatih nogometnih terena, koji će biti namijenjeni prvoj momčadi i klupskoj Akademiji, kao i prateće sadržaje potrebne za funkcioniranje kampa. Šuta je zahvalio predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, ministru Branku Bačiću i ministru turizma i sporta Tončiju Glavini, ali i Hajduku te udruzi Naš Hajduk.

"Zahvaljujem predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, ministru Branku Bačiću i ministru Tončiju Glavini, kao i Hajduku i Našem Hajduku, na zajedničkom radu kojim smo došli do ovog važnog koraka", zaključio je splitski gradonačelnik.