Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta u utorak je, zajedno sa zamjenikom Ivom Bilićem i suradnicima, obišao radove na cestovnoj infrastrukturi na području Brdina na Korešnici i Puta Žnjana.

Tom je prilikom predstavio aktualne projekte te najavio daljnja ulaganja u prometnu infrastrukturu, istaknuvši kako je riječ o prometnicama koje su se trebale izgraditi još prije mnogo godina.

„Nažalost, zgrade su se prvo izgradile, a onda se grade ceste. Ispravljamo nešto čemu je u prošlosti trebalo pristupiti na drugačiji način”, kazao je Šuta.

Istaknuo je kako će uređenjem Puta Žnjana, izgradnjom nogostupa i prateće komunalne infrastrukture biti osigurani kvalitetniji i sigurniji uvjeti za sve sudionike u prometu.

Ukupna vrijednost ulaganja u tri prometnice koje je gradonačelnik predstavio iznosi oko 2,4 milijuna eura s PDV-om.

Šuta: Obećanje o Splitu bez gužvi ide u realizaciju

Gradonačelnik je naglasio kako su aktualni radovi dio širih aktivnosti gradske uprave usmjerenih na rješavanje dugogodišnjih prometnih problema.

Podsjetio je da je projekt Zagorskog puta u realizaciji, dok su za niz drugih ključnih splitskih prometnica u tijeku aktivnosti vezane uz ishođenje dozvola i provedbu postupaka javne nabave.

„Ono obećanje koje smo imali, da želimo Split bez gužvi, ide u realizaciju”, poručio je Šuta.

Osvrnuo se i na projekt obilaznice Solin – Split, istaknuvši kako se do ljeta iduće godine očekuje otvaranje rotora na području Mravinaca i TTTS-a.

Kada je riječ o nastavku prometnice od TTTS-a prema Podstrani, Šuta je podsjetio da je natječaj u tijeku.

Realizacijom tih projekata, smatra gradonačelnik, trebale bi se smanjiti gužve na ulazima i izlazima iz Splita, koje već godinama predstavljaju jedan od najvećih prometnih problema grada.

Najavio radove na Bračkoj i osvrnuo se na problem Puta Orišca

Šuta je izrazio optimizam i kada je riječ o realizaciji projekta Vukovarske ulice, dok tijekom iduće godine očekuje početak etapne realizacije radova na Bračkoj ulici.

Posebno se osvrnuo na situaciju na istoku Splita, odnosno na području Puta Orišca, gdje se ponovno javlja problem intenzivne stanogradnje bez odgovarajuće cestovne infrastrukture.

„Možete vidjeti da se na istoku grada grade zgrade na Putu Orišca. Dozvole su već izdane, a mi zapravo nemamo ceste i imamo problem. Na tome se također maksimalno ubrzano radi”, rekao je gradonačelnik.

Prometnice kakve Split treba u 21. stoljeću

Šuta je zaključio kako je cilj gradske uprave osigurati suvremenu prometnu i komunalnu infrastrukturu koja će pratiti potrebe stanovnika i razvoj grada.

Naglasio je da izgradnja prometnica ne podrazumijeva samo uređenje kolnika, nego i izgradnju nogostupa te postavljanje potrebne komunalne opreme.

Prema njegovim riječima, aktualni radovi i priprema novih projekata pokazuju da je Grad poduzeo konkretne aktivnosti kako bi se riješili infrastrukturni problemi koji su se godinama gomilali.