Šuta o svećeniku koji je predvodio misu za Pavelića: „Nisam znao za to, ide promjena člana“

Na današnjoj konferenciji za medije, na kojoj je gradonačelnik Tomislav Šuta predstavio aktualne i buduće urbanističke planove za grad Split, od strane medija upitan je i o tome gdje u budućnosti vidi prostor za novu bolnicu.

-Kao gradonačelnik smatram kako bolnica treba biti u gradu. Dobar prostor za gradnju nove bolnice je Kopilica, ali tamo se nalazi dosta privatnog zemljišta. Kao jednu od mogućnosti vidim područje splitskog škvera, od kojeg znamo neće biti ništa, kazao je Šuta.

Istaknuo je kako je situacija u škveru jako loše te je pitanje vremena kad će Vlada donijeti odluku o raskidanju koncesije.

-Svi znamo kako je Vlada RH pokrenula postupak raskidanje koncesije i mislim kako će se taj prostor u neko dogledno vrijeme staviti u funkciju, rekao je Šuta.

Od strane novinara zamoljen je da komentira medijske natpise o svećeniku Vjenceslavu Kujundžiću koji je savjetnik Ocjenjivačkog suda za natječaj za javnu skulpturu Ivana Pavla II., a isti je prije 15 godina predvodio misu zadušnicu za poglavnika Antu Pavelića.

-Nisam znao za tu informaciju niti da je svećenik držao misu. Svećenik ima težih zdravstvenih problema i ide promjena člana. Što se tiče mojih stavova prema totalitarnom režimu, znate da sam protiv, pojasnio je Šuta.