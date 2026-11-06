Šuta o putovanju u Pariz s Nikolićem: "Znao sam da ide"

Nakon što je Telegram objavio istraživački tekst o zajedničkom putovanju splitskog gradonačelnika Tomislava Šute i njegova suradnika Antonija Nikolića u Pariz, priča je dobila novi nastavak. Šuta je danas pred novinarima ponovno objašnjavao okolnosti odlaska u Francusku, potvrdivši da je unaprijed znao kako će Nikolić putovati istim zrakoplovom.

Podsjetimo, gradski vijećnik Jakov Prkić još je 2. studenoga javno otvorio pitanje zajedničkog putovanja Šute i Nikolića u Francusku te najavio traženje odgovora o tome tko je snosio troškove. Telegram je potom objavio da je gradonačelnik u Pariz putovao na poziv Hrvatskog ragbijaškog saveza, pozivajući se na službeni odgovor glavnog tajnika Saveza. Posebnu pozornost izazvale su ranije Šutine izjave u kojima je naglašavao da je u Parizu bio sa suprugom, o vlastitom trošku.

Šuta: "Nisam ni u jednom trenutku izbjegao odgovor"

Na današnjoj konferenciji za medije Šuta je ustvrdio da je već prethodnih dana dodatno pojasnio okolnosti putovanja. Kazao je kako je u utorak, na upit novinarke, dodatno pojasnio da je u Pariz otputovao na poziv Ragbijaškog saveza, o vlastitom trošku, te da je s njim bila supruga. Naglasio je i da je novinare u vezi s Nikolićevim sudjelovanjem na putovanju uputio izravno na njega. "Ja nisam u nijednom trenutku izbjegao odgovor", poručio je gradonačelnik. Osvrnuo se i na ranije izjave koje su u javnosti protumačene kao odbacivanje informacije da je u Parizu bio s Nikolićem. Prema njegovu današnjem objašnjenju, odbacivao je ostale optužbe iznesene tijekom rasprave u Gradskom vijeću, a ne samu činjenicu da je Nikolić također putovao u Francusku.

Znao je da Nikolić putuje istim zrakoplovom, spomenut i načelnik Zmijavaca

Novinari su gradonačelniku potom postavili izravno pitanje je li znao da njegov bliski suradnik putuje istim zrakoplovom i istim povodom u Pariz. "Dobro, ja sam to znao", kratko je odgovorio Šuta. Potvrdio je i da je bio jedini gradonačelnik na tom putovanju te da su u Francuskoj bili i predstavnici Ragbijaškog saveza i druge osobe.

Međutim, vrijedi napomenuti da se u kuloarima spominje kako je tada u Parizu bio i Mijo Šuto, načelnik Općine Zmijavci, no Tomislav Šuta nije potvrdio ni demantirao tu informaciju. Nadalje, novinare je zanimalo i kada je potpisan ugovor povezan sa 100.000 eura za Hrvatski ragbijaški savez, odnosno je li to bilo prije ili nakon putovanja u Francusku. Šuta nije mogao precizirati datum potpisivanja ugovora. Objasnio je da se sredstva za sportske manifestacije dodjeljuju putem javnog poziva koji se provodi svake godine te da o prijavama odlučuje povjerenstvo. Naglasio je da on osobno ne donosi odluke o dodjeli tih sredstava, odbacujući povezivanje svojeg putovanja s postupkom financiranja sportskog događaja.

Tko vodi Facebook stranice Grada Splita i gradonačelnika?

Jedno od novinarskih pitanja odnosilo se i na društvene mreže Grada Splita, odnosno mogućnost da su zaposlenici ili suradnici Antonija Nikolića imali administratorski pristup službenim Facebook stranicama. "Mislim da nisu", prvotno je odgovorio Šuta, dodajući kako, prema informacijama kojima raspolaže, službenim stranicama upravljaju gradske službe. Na dodatno pitanje ostavio je mogućnost naknadne provjere. Gradonačelnik je naknadno pojasnio da je navedene informacije provjerio s nadležnim gradskim službama. Prema njegovim riječima, pristup službenoj Facebook stranici Grada Splita, kao i njegovoj službenoj Facebook stranici, imaju isključivo nadležne osobe iz gradske uprave. Prema informacijama koje je gradonačelnik dobio od gradskih službi, administrativni pristup tim stranicama nije omogućen osobama izvan gradske uprave.

Šuta ponovno odbacio optužbe o pogodovanju

Komentirajući poslovanje tvrtki povezanih s Nikolićem, gradonačelnik je ponovio da su pojedini gospodarski subjekti surađivali s Gradom Splitom i prije njegova mandata. Spomenuo je i tvrtku Vision Facade, navodeći da je riječ o nekoliko računa u iznosima od približno 3.000 eura te da su poslovi ugovarani sukladno pravilnicima i propisanim procedurama. Šuta je poručio da je o tim okolnostima već govorio tijekom tematske sjednice Gradskog vijeća te da, prema njegovim tvrdnjama, ništa nije skrivano.