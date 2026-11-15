Šuta o povijesnoj obrani Splita: "Jedan top na Kašjunima i ljudi koji nisu uzmaknuli pred nadmoćnijim neprijateljem"

Povodom 35. obljetnice obrane Splita i razbijanja pomorske blokade Jadrana, gradonačelnik Tomislav Šuta objavio je poruku posvećenu hrvatskim braniteljima. Posebno je istaknuo simboliku topa na Kašjunima i važnost prenošenja sjećanja na mlađe generacije.

Obljetnica se odnosi na događaje od 15. studenoga 1991., kada su hrvatske snage odgovorile na napad Jugoslavenske ratne mornarice i obranile Split.

"Prije 35 godina Split je obranjen hrabrošću i zajedništvom svojih branitelja. Jedan top na Kašjunima i ljudi koji nisu uzmaknuli pred nadmoćnijim neprijateljem ostali su trajni simbol odlučnosti da se sačuvaju naš grad i sloboda.

Danas se s ponosom i zahvalnošću prisjećamo svih koji su branili Split, a s posebnim pijetetom onih koji su za slobodu dali svoje živote.

Na službenom obilježavanju prije dva dana posebno mi je značilo što su uz nas bili i učenici. Hvala djeci, njihovoj školi, vodstvu i nastavnicima što zajedno čuvamo sjećanje na ljude kojima dugujemo mir u kojem odrastaju nove generacije", poručio je Šuta.